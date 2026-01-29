Atacurile rusești din Ucraina au ucis 12 persoane și au lovit infrastructura energetică și un tren de pasageri, au anunțat autoritățile marți, în contextul discuțiilor directe în curs între Rusia și Ucraina, notează „France 24” (Franța).

În regiunea Harkiv din nord-estul Ucrainei, un tren de pasageri care transporta aproape 200 de persoane a fost lovit de o dronă rusească, făcând cel puțin cinci morți, potrivit premierului ucrainean, Iulia Svîrîdenko.

„Nu există și nu poate exista nicio justificare militară pentru uciderea civililor într-un vagon de tren”, a declarat președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pe Telegram, cerând „să se exercite presiuni asupra Rusiei”.

Înainte de acest atac, regiunea Odessa din sudul Ucrainei fusese deja atacată de aproximativ 50 de drone rusești, potrivit autorităților locale. Cadavrele a trei persoane au fost găsite sub dărâmăturile din orașul Odessa și aproximativ 30 de persoane au fost rănite.

„Fiecare atac rusesc de acest fel erodează diplomația în curs și subminează eforturile partenerilor noștri de a pune capăt războiului”, a declarat Zelenski.

Potrivit lui Oleg Kiper, guvernatorul regional, printre răniți s-au numărat doi copii și o femeie însărcinată în 39 de săptămâni.

Un jurnalist al AFP aflat la fața locului a văzut fațada prăbușită a unei clădiri rezidențiale și echipele de salvare căutând victime printre dărâmături.

Pagube „enorme”

Compania privată de energie DTEK a raportat că forțele rusești au provocat pagube „enorme” uneia dintre instalațiile sale.

Regiunea Odesa găzduiește principalul port al Ucrainei la Marea Neagră. Aceasta este frecvent vizată de Moscova, în special infrastructura sa energetică și portuară.

Potrivit lui Oleg Kiper, dronele au avariat „zeci de clădiri rezidențiale”, precum și „o biserică, o grădiniță, un liceu și un centru de fitness”.

Mai la est, o bombă planoare rusească a lovit orașul Sloviansk marți dimineață, ucigând un cuplu de circa 40 de ani și rănindu-l pe fiul lor în vârstă de 20 de ani, potrivit procuraturii regionale.

Un bărbat a fost, de asemenea, ucis în casa sa de un atac cu drone în regiunea sudică Zaporijjia, iar un altul în regiunea vecină Herson.

Potrivit apărării aeriene ucrainene, un total de 165 de drone rusești au fost lansate împotriva țării în noaptea de marți spre miercuri, dintre care 135 au fost doborâte.

Compania de stat de gaze Naftogaz a indicat că unul dintre amplasamentele sale a fost afectat în vest, specificând că aceasta este a cincea oară în această lună.

Aceste atacuri au loc în contextul în care discuțiile dintre oficiali americani, ucraineni și ruși au avut loc vineri și sâmbătă la Abu Dhabi, primele negocieri directe cunoscute între Kiev și Moscova privind planul SUA de rezolvare a conflictului.

Se așteaptă ca aceste discuții să fie reluate duminică la Abu Dhabi.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a anunțat ocuprarea satului Kupiansk-Vouzlovy, din regiunea Harkiv (nord-est), și a satului Novoiakovlivka, din regiunea Zaporijia (sud), unde trupele Moscovei își continuă înaintarea.

Sursa: Rador Radio România