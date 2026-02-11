Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, la Reuniunea Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR) că de la 1 ianuarie 2027, centrele militare județene vor trece în subordinea Ministerului Apărării.

"Unul dintre subiectele care au fost ridicate de UNCJR, la multe întâlniri, a fost transferul centrelor militare județene către Ministerul Apărării. Înțelegerea pe care am făcut-o cu Ministerul Apărării a fost ca acest transfer să fie prevăzut în legea care ar urma să apară, legată de administrație, dar să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027. Ei au avut două rezerve. Pe de o parte, aveam nevoie de un aviz CSAT, ceea ce ne-ar fi complicat destul de mult existența pentru că e o procedură mai laborioasă. Pe de altă parte, ei spun că situația în județe este diferită. Aceste centre, în unele județe, sunt în clădirile care sunt proprietate a Consiliului Județean. În alte județe sunt niște structuri, niște clădiri închiriate", a spus premierul.

El a adăugat că trebuie clarificate aspectele de contracte de închiriere, în așa fel încât, odată ce aceste centre trec în administrarea totală a Ministerului Apărării, să aibă garanția că nu sunt scoși din acele spații într-un termen scurt.

"Asta îi interesează pe ei și noi ar trebui, împreună cu dumneavoastră, în lunile următoare, să clarificăm toate aceste aspecte în așa fel încât, cu data de 1 ianuarie, anul viitor, să nu mai aveți aceste structuri în finanțarea dumneavoastră. Din datele pe care noi le-am colectat, bugetul total de cheltuieli al consiliilor județene pe centrele militare este de aproximativ 37 de milioane de lei anual, deci undeva la aproape peste 7 milioane de euro", a continuat el.

România are 42 de centre militare județene, câte unul în fiecare județ, plus Municipiul București.