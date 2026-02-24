Oricâtă păsuire va fi fiind Donald Trump dispus să-i acorde lui Vladimir Putin, aceasta ar trebui să se diminueze chiar mai rapid acum, când Moscova îi oferă fățiș sprijin militar Teheranului, scrie editorialistul „The New York Post” (SUA).

Săptămâna aceasta se împlinesc patru ani de când Vlad Nebunu' [Putin - n.trad.] a invadat Ucraina, sfidând avertismentele jalnice ale președintelui Joe Biden.

Vreme de un an Trump s-a prefăcut îngăduitor cu Putin, în parte și pentru că Rusia nu reprezenta o amenințare directă la adresa SUA.

Însă acum marina militară a lui Vlad s-a apucat să facă exerciții comune cu a Iranului în Strâmtoarea Hormuz și Golful Oman, două „puncte de strangulare” cruciale pe ruta petrolului prin Golful Persic - și la numai câteva zile după cele mai noi amenințări proferate de ayatolah la adresa SUA.

În timp ce forțele americane se adunau în regiune Trump a avertizat fățiș Teheranul să nu-i stârnească mânia Americii; acum Putin s-a apucat să susțină blufurile Teheranului (dacă nu chiar mai rău).

Era oricum suficient de rău că dronele furnizate de Iran și flota de „petroliere-fantomă” de care se servesc ambele țări [pentru a evita sancțiunile internaționale – n.trad.] agravează distrugerile la care se dedă Moscova în Ucraina; însă acum Vlad îi mai acordă Teheranului și ajutor concret împotriva lui Trump.

E cea mai evidentă limită a stupidității pe care ar fi putut s-o încalce Putin; abia așteptăm să-l vedem plătind.

Sursa: Rador Radio România