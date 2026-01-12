Prim-vicepreședintele comisiei de apărare a Parlamentului rus, Aleksei Juravlev, a cerut scufundarea navelor americane responsabile de confiscarea petrolierului rusesc „Bella 1” „cu torpile”, scrie „Le Parisien” (Franța).

Personajul a propus un „răspuns adecvat” la confiscarea petrolierului rusesc „Bella 1” de către SUA. Cu alte cuvinte: scufundarea navelor americane responsabile de confiscare cu torpile. Deputatul Aleksei Juravlev este din nou în centrul atenției cu afirmațiile sale extrem de jignitoare la adresa Statelor Unite.

Prim-vicepreședintele comisiei de apărare a parlamentului rus, care a cerut încetarea „euforiei impunității” americane, nu este străin de o astfel de retorică. De când a preluat puterea în 2012 în cadrul partidului naționalist Rodina, un susținător fervent al lui Vladimir Putin, el a înaintat în repetate rânduri propuneri extremiste.

La doi ani după alegerea sa în Duma de Stat, politicianul în vârstă de 63 de ani a cerut o lege care să îi priveze pe homosexuali de drepturile părintești. În același an, 2013, a făcut furori după ce a fost implicat într-o încăierare cu Adam Delimhanov, un membru al propriului partid.

Însă influența sa la Kremlin a luat o nouă întorsătură odată cu invadarea Ucrainei. Numit vicepreședinte al comitetului de apărare al Dumei la sfârșitul anului 2021, el a cerut în mod regulat atacuri aeriene pentru „exterminarea a două milioane de ucraineni”. Ca invitat al emisiunii rusești „60 de minute”, el a cerut în august 2022 uciderea lui Björn Stritzel, corespondentul militar al ziarului german „Bild”. Aleksei Juravlev a fost astfel adăugat rapid pe lista personalităților ruse vizate de diverse sancțiuni occidentale.

Antiamerican, licențiat în „fizica metalelor” la Universitatea Tehnică de Stat din Voronej, el a denunțat în mod constant intervenția SUA în conflict. Înainte de a cere scufundarea navelor americane „cu torpile”, el sugerase utilizarea rachetei „Satan-2” pentru „distrugerea întregii coaste de est a Statelor Unite” în mai 2022. În octombrie anul trecut, el a propus, de asemenea, livrarea de arme nucleare Venezuelei și Cubei pentru a lupta împotriva „inamicului”.

Pentru întreaga sa activitate, Aleksei Juravlev a făcut obiectul unei anchete penale din partea Serviciului de Securitate Ucrainean (SBU) încă de la începutul anului 2026, fiind acuzat de participarea la grupări paramilitare și răspândirea de propagandă în sprijinul agresiunii rusești. „A jucat un rol cheie în răspândirea de informații de la Kremlin, participând la emisiuni pe canalele de televiziune de propagandă din linia întâi”, susține SBU. El riscă o pedeapsă cu închisoare de la 15 ani până la închisoare pe viață pentru infracțiunile sale.

