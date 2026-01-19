Președintele Nicușor Dan îl primește, luni, pe comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii, generalul Alexus G. Grynkewich, informează Agerpres.

Întâlnirea are loc la ora 10.30, la Palatul Cotroceni.

Marți, generalul Alexus G. Grynkewich va efectua o vizită de lucru la Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu și la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est (HQ MNC-SE) din Sibiu, alături de generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), vizita celor doi lideri militari subliniază angajamentul ferm al României și al NATO pentru consolidarea securității regionale și pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe flancul sud-estic al Alianței.

Gen. Alexus G. Grynkewich (USAF) este comandantul U.S. European Command și Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), poziția de vârf a NATO în Europa. Pilot de vânătoare și ofițer cu profil operațional, a ocupat funcții-cheie la Joint Staff, CENTCOM și la comanda/Air Forces Central, cu experiență extinsă în planificare și conducere militară.

