Comisia pentru apărare din Camera Deputaților a adoptat raportul privind Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului necesare implementării în România a noului mecanism european Security Action for Europe (SAFE).

SAFE este un instrument financiar strategic creat pentru consolidarea capacităților de apărare și susținerea investițiilor majore în infrastructura critică.

România va beneficia, în cadrul acestui program, de o alocare de 16,6 miliarde de euro, a doua cea mai mare din Uniunea Europeană.

"Prin adoptarea acestui raport, România își consolidează poziția în structura europeană de apărare și creează premisele necesare atragerii fondurilor europene dedicate modernizării industriei naționale de apărare. Este un pas strategic, într-un context în care securitatea regională se confruntă cu provocări fără precedent. Implementarea mecanismului SAFE reprezintă o oportunitate de a accelera modernizarea industriei naționale de apărare și de a consolida reziliența strategică a României", a declarat președintele Comisiei Mihai Weber.

Cele 16,6 miliarde de euro vor sprijini două domenii principale:

- Întărirea capacităților de apărare, prin investiții în modernizarea industriei de apărare, creșterea interoperabilității, reducerea dependențelor critice și dezvoltarea lanțurilor de producție esențiale.

- Investiții strategice în infrastructură, vizând finalizarea unor proiecte majore, pentru consolidarea coridoarelor logistice strategice ale Uniunii Europene.

Actul normativ stabilește cadrul legislativ, instituțional și operațional pentru ca România să poată negocia, accesa și gestiona finanțările alocate prin SAFE, incluzând: constituirea unui grup de lucru interinstituțional la nivelul Cancelariei prim-ministrului, atribuțiile Ministerului Apărării Naționale și ale autorităților publice implicate în definirea proiectelor eligibile, precum și procedurile privind selectarea operatorilor economici și dezvoltarea capacităților industriale.

Prin acest mecanism, România va putea atrage "sume semnificative pentru dezvoltarea industriei naționale de apărare, destinate modernizării capacităților de producție, investițiilor în tehnologii avansate, creșterii interoperabilității industriale la nivel european și achizițiilor urgente din domeniul apărării", precizează Comisia pentru Apărare.