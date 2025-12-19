Comitetul Politic al USR, întrunit online, a validat vineri propunerile pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, a fost validat ca propunere pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier.

Radu Miruță (40 de ani) deține un doctorat în Telecomunicații și este absolvent și al Facultății de Drept. A avut o carieră în companii importante din domeniul telecomunicațiilor, iar în 2020 a devenit deputat pe listele USR, aflându-se acum la al doilea mandat. Ca ministru al Economiei, a avut un rol esențial în negocierea contractelor din vastul pachet de finanțare pentru Apărare, SAFE, prin care României îi sunt destinate peste 16,6 miliarde de euro.

Pentru conducerea Ministerului Economiei, a fost validat ca propunere senatorul Irineu Darău.

Irineu Darău (39 de ani) este senator USR de Brașov aflat la al doilea mandat. De profesie informatician, este licențiat al Facultății de Matematică și Informatică de la Universitatea din București. Conduce Comisia pentru învățământ, știință și inovare și este membru în mai multe comisii economice și sociale din Senat. Este liderul filialei USR Brașov.

Președintele USR, Dominic Fritz, a subliniat după Comitetul Politic că validarea propunerilor USR pentru Ministerul Apărării și pentru Ministerul Economiei este o confirmare a angajamentului ferm al USR pentru o guvernare profesionistă și orientată către oameni.

„Radu Miruță este o alegere firească la Apărare, un om care a demonstrat rigoare în activitatea guvernamentală și care a avut un rol esențial în implementarea Programului SAFE – un program vital pentru modernizarea Armatei și pentru colaborarea strânsă dintre industria națională de apărare și Ministerul Apărării. Irineu Darău aduce peste 15 ani de experiență solidă în mediul privat, în proiecte complexe și internaționale din industria tehnologică, financiară și industrială. Este un profesionist obișnuit să lucreze cu standarde înalte, cu echipe diverse și cu responsabilitate pentru rezultate. Prin aceste propuneri, USR arată din nou că pune în față competența, integritatea și interesul public. România are nevoie de lideri care știu ce fac și care lucrează pentru oameni, nu pentru sisteme sau grupuri de interese”, a declarat Dominic Fritz.