SUA se adaptează deja la această ordine mondială în schimbare "într-un ritm rapid” și într-un mod "radical” care nu face decât să "accelereze” aceste schimbări. Europenii nu trebuie - spune Merz - să se ferească de noua realitate.

Europa ar trebui să se concentreze mai întâi pe propriile obiective și capacități, a declarat vineri cancelarul german Friedrich Merz, la Conferința pentru Securitate de la München. Mai presus de toate stă "libertatea noastră". "Securitatea noastră face posibilă această libertate. Forța noastră economică servește acestei libertăți", a mai spus el.

"Noi, europenii, ne pregătim pentru noua eră", a mai spus Merz. "Făcând acest lucru, ajungem la concluzii diferite față de, de exemplu, administrația de la Washington".



Politica marilor puteri funcționează după propriile reguli. Este "alertă, dură și imprevizibilă", spune Merz. Accentul se pune pe lupta pentru sfere de influență, pentru dependențe și loialitate, pentru materii prime, tehnologii și lanțuri de aprovizionare.



"Am trecut pragul unei ere care este din nou caracterizată în mod deschis de putere și de politica marilor puteri", spune Merz. "Revizionismul violent al Rusiei, războiul său brutal împotriva Ucrainei, este doar manifestarea sa cea mai flagrantă".

Leadership-ul Statelor Unite a fost "contestat" și, eventual, "pierdut", a spus Merz, avertizând asupra ascensiunii Rusiei și Chinei.



"De câțiva ani încoace, există o atmosferă palpabilă în această sală, una marcată de tensiunile și conflictele tot mai mari din lume", spune Merz. "Odată cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei de acum patru ani, am intrat într-o nouă fază de conflicte deschise, care ne țin în alertă și schimbă lumea noastră mai profund decât am crezut noi, chiar și aici, în această sală".



"Conferința de Securitate de la München a fost întotdeauna un seismograf al situației politice, în primii ani pentru relațiile transatlantice și de mulți ani încoace pentru întregul peisaj politic global", a mai spus Merz în discursul său de deschidere.

"Leadership prin parteneriat - da. Fantezii hegemoniale - nu”

Friedrich Merz a declarat că Germania și aliații săi europeni nu trebuie să se ferească de realitatea noii ordini globale.

Cancelarul german a spus că națiunile europene trebuie "să folosească presiunea cu care ne confruntăm pentru a crea ceva nou, ceva bun”, respingând ferm "politica marilor puteri", car nu reprezintă "o opțiune" pentru Germania sau Europa.



"Leadership prin parteneriat - da. Fantezii hegemoniale - nu”, a spus Merz.

Cancelarul a subliniat, de asemenea, ceea ce Berlinul a a învățat din perioada în care Germania nazistă a ocupat o mare parte a Europei.



"Niciodată noi, germanii, nu vom mai merge singuri. Aceasta este lecția durabilă pe care am învățat-o din istoria noastră. Ne revendicăm libertatea alături de vecinii noștri - doar cu vecinii noștri, aliații noștri și partenerii noștri".



Cancelarul german a prezentat un "program pentru libertate":

1: "Ne consolidăm militar, politic, economic și tehnologic”. Acest lucru va reduce dependența și vulnerabilitatea. Scopul este de a face din Bundeswehr "cea mai puternică armată convențională din Europa cât mai repede posibil". În plus, Berlinul intenționează să își reducă dependența unilaterală de materii prime și tehnologii și să își consolideze serviciile de informații.

2. Consolidarea Europei. Cancelarul a reiterat necesitatea reducerii birocrației și creșterea competitivității. De asemenea, el a afirmat că ar trebui creat în cadrul NATO un "pilon puternic și autosustenabil al alianței". Merz spune, de asemenea, că a început "discuții confidențiale privind descurajarea nucleară europeană" cu președintele francez Emmanuel Macron.



3. "Dorim să stabilim un nou parteneriat transatlantic”, a mai declarat Merz. "Nu credem în tarife vamale și protecționism, ci în liberul schimb".

"Războiul cultural al mișcării MAGA nu este al nostru", a afirmat Merz, dar a adăugat că de ambele părți ale Atlanticului trebuie să se înțeleagă în cele din urmă că "împreună suntem mai puternici".

Surse: Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Zeitung