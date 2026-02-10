Corporația rusă Rostec, specializată în producția de arme și echipamente militare, a anunțat astăzi livrarea unui lot mare de avioane de vânătoare Su-57 de a cincea generație către armata rusă, relatează „La Razon” (Spania).

Aceste avioane dispun de sisteme de armament modernizate și o nouă configurație tehnică la bord, care va facilita extinderea capacităților de misiune. Suhoi Su-57 este prima încercare a Rusiei de a construi un adevărat avion de vânătoare stealth, o aeronavă mult mai greu de detectat prin radar decât avioanele de vânătoare convenționale. O caracteristică cheie a Su-57 este că armele sale pot fi transportate intern, mai degrabă decât exclusiv extern. Acest lucru îi păstrează suprafața netedă, ceea ce eludează radarul. În timp ce aeronavele americane, precum F-22 și F-35, utilizează de mult timp această tehnologie, Rusia recuperează terenul pierdut cu Su-57 din punct de vedere tehnologic.

Conform WinFuture, acesta poate transporta o varietate de arme, în funcție de misiune, cum ar fi rachete antiradar pentru a contracara apărarea aeriană inamică sau rachete aer-sol ghidate de precizie pentru a ataca ținte terestre, fără a fi nevoie de încărcături externe care să compromită discreția. Rostec subliniază, de asemenea, că Su-57 este echipat cu arme ghidate de precizie și are o semnătură radar redusă. Aeronava este concepută să pătrundă în zona de luptă cu discreție maximă și, prin urmare, să execute lovituri precise.

„Corporația noastră United Aeronautics (OAK) a fabricat un lot mare de aeronave Su-57 cu noi caracteristici tehnice. Aeronava a primit o suită de arme și sisteme de navigație reînnoite”, a declarat compania pe Telegram, fără a specifica numărul de aeronave.

Corporația a publicat și un videoclip care prezintă noua aeronavă pe o pistă acoperită de zăpadă, decolând și făcând manevre. Directorul general al Rostec, Serghei Cemezov, a menționat că firma nu produce pur și simplu aeronave ca și cum ar fi în curs de fabricație, ci „modernizează constant flota, ținând cont de nevoile și condițiile reale de utilizare a acestora în luptă”.

Sistemul de aviație multirol Su-57, de primă linie, este conceput pentru a îndeplini o gamă largă de misiuni de luptă. Este capabil să angajeze ținte aeriene, terestre și maritime. Aeronava poate opera 24 de ore pe zi, chiar și în condiții meteorologice nefavorabile și în medii complexe de bruiaj.

„Su-57 este o armă puternică care și-a dovedit eficacitatea pe linia frontului. Are un număr mare de ținte distruse la activ. Acest sistem de a cincea generație este capabil să atace chiar și cele mai avansate sisteme de apărare aeriană inamice”, a adăugat el. Cemezov a afirmat că OAK a livrat armatei "avioane care sunt acum mult mai puternice și periculoase".

Sursa: Rador Radio România