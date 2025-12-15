Consiliul UE pentru Energie a aprobat luni noul pachet de finanțare destinat dezvoltării rețelelor energetice. Pachetul include și proiectele propuse de România, spune ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Consiliul Uniunii pentru Energie, reunit luni la Bruxelles, a ajuns la un acord privind dispozițiile operaționale ale regulamentului propus de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei pentru perioada 2028-2034 (MIE-III).

MIE actualizat va continua să joace un rol central în consolidarea investițiilor în infrastructura strategică a Europei. Acesta va sprijini conexiunile transfrontaliere atât în ​​domeniul transporturilor, cât și în cel energetic, inclusiv infrastructura de transport cu dublă utilizare (militară și civilă), va îmbunătăți securitatea aprovizionării și va accelera tranziția către o energie curată.



"Infrastructura energetică este ceea ce ne leagă. Acordul de astăzi oferă cadrul pentru noi investiții în infrastructura energetică a Europei, consolidează sprijinul pentru proiectele transfrontaliere și garantează că niciun stat membru nu este izolat. O UE mai conectată va reduce prețurile la energie, va consolida competitivitatea și va îmbunătăți securitatea energetică", a declarat Lars Aagaard, ministrul danez pentru energie și climă.

Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că noul pachet de finanțare cuprinde și proiectele propuse de România.

"Astăzi, Consiliul Energiei, care reunește toate statele membre ale Uniunii Europene, a validat această investiție strategică drept «autostradă energetică» europeană, vitală pentru scăderea prețurilor în regiunea noastră", a scris Ivan pe Facebook.



"Pachetul pentru rețele este foarte important pentru România, țara noastră având unele dintre cele mai mari prețuri la energie din întreaga Uniune Europeană. Din acest motiv, este foarte important pentru noi să avem acces la energie din țările occidentale, de exemplu din Franța, atunci când prețul energiei este foarte accesibil.Așadar, când vorbim despre securitatea energetică a întregii Europe, securitatea energetică a României este un punct crucial, inclusiv coridorul vertical cu energie din SUA, din Grecia, din portul Alexandroupolis, către Bulgaria, România, iar apoi către Ucraina, Moldova, Ungaria și Austria", a spus Bogdan Ivan înainte de reuniune.



În domeniul mobilității militare, Consiliul a simplificat anumite prevederi ale propunerii inițiale, confirmând importanța concentrării MIE pe cele patru coridoare prioritare de mobilitate militară ale UE, identificate în documentul privind "cerințele militare pentru mobilitatea militară în interiorul și în afara UE".

În același timp, Consiliul subliniază necesitatea de a respecta pe deplin suveranitatea statelor membre asupra teritoriului lor național și procesele decizionale naționale privind mobilitatea militară, precum și de a se asigura că se acordă atenția cuvenită securității și ordinii publice.

Textul subliniază acum în mod explicit importanța finalizării Uniunii Energetice, prin dezvoltarea de proiecte de interes comun și de interes reciproc ca obiectiv central al programului. Acesta consolidează accentul pus pe eliminarea blocajelor de interconectare, încetarea izolării energetice și integrarea pieței interne.

De asemenea, subliniază protejarea și reziliența infrastructurii energetice critice, inclusiv împotriva amenințărilor cibernetice și hibride, reflectând contextul geopolitic și provocările emergente la adresa securității europene.

