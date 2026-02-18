Consiliul Uniunii Europene a dat „undă verde” pentru 16 dintr-un total de 19 planuri naționale în cadrul noului instrument de creditare SAfE (Security Action for Europe) pentru consolidarea apărării europene, notează „Kathimerini” (Grecia).

Planurile naționale ale opt state membre, inclusiv Grecia, au fost aprobate oficial astăzi de miniștrii de finanțe ai UE în cadrul reuniunii EcoFin. Este vorba despre planurile Greciei, Italiei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Slovaciei și Finlandei, în valoare totală de 74 de miliarde de euro, aproape jumătate din cele 150 de miliarde de euro care vor fi acordate statelor membre – prin împrumuturi în cadrul SAfE. Polonia va primi peste 43 de miliarde de euro.

Comentând acest lucru, un reprezentant al președinției cipriote a Consiliului UE a subliniat că „aceste decizii executive vor deschide calea pentru împrumuturi accesibile din punct de vedere economic și pe termen lung, care vor fi acordate de Comisie în cadrul SAfE, demonstrând că UE produce rezultate atunci când e vorba de apărare”.

Săptămâna trecută, miniștrii apărării din UE au aprobat primul lot de planuri naționale elaborate de Cipru, Spania, Bulgaria, Belgia, Portugalia, Croația, Danemarca, România, în valoare totală de 38 de miliarde de euro.

Un total de 19 din cele 27 de state membre și-au exprimat interesul de a participa la SAfE. Comisia examinează, de asemenea, trei planuri naționale elaborate de Franța, Ungaria și Cehia, care necesită aprobarea Consiliului UE. Imediat după aceea, organul executiv al UE va putea efectua prima plată (până la 15% din împrumuturile aprobate pentru fiecare țară). Tranșele ulterioare vor fi deblocate pe baza actualizărilor periodice furnizate de statele membre cu privire la programele lor de apărare.

Conform informațiilor, plata primei tranșe este estimată a avea loc în martie. Pentru Grecia, aproximativ 788 de milioane de euro au fost aprobate încă din septembrie de către Comitetul de Finanțe al UE, în cadrul reuniunii Ecofin.

Inițiativa SAfE își propune să îmbunătățească interoperabilitatea, să diminueze costurile și să asigure predictibilitatea pentru crearea unei baze industriale de apărare europene puternice și competitive. Ucraina și țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS/SEE) pot participa la schemă, fiind prevăzută posibilitatea participării țărilor candidate și a celor în curs de aderare, precum și a statelor care au încheiat acorduri de securitate și apărare cu UE.

Având în vedere că pentru actualul program SAFE, în valoare totală de 150 de miliarde de euro, a existat o cerere puternică, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în decembrie că există interes din partea statelor membre pentru o a doua rundă de împrumuturi, pentru care Atena s-a poziționat deja favorabil.

Sursa: Rador Radio România