O știre falsă care susținea că apa din barajul Vidraru ar fi fost vândută francezilor a circulat intens în vară. Știrea falsă a fost readusă la viață în decembrie, în timpul vizitei președintelui Nicușor Dan în Franța.

Pe rețelele de socializare a circulat o fotografie care îi înfățișa pe președintele francez Emmanuel Macron și pe președintele român Nicușor Dan vorbind la o masă pe care se presupune că se afla o sticlă de apă etichetată „L’eau du barrage de Vidraru”.

Fotografia originală se află pe site-ul Administrației Prezidențiale, unde se poate vedea că nu există nicio sticlă de apă pe masă.

Cum a apărut conspirația

Pe 1 august, Hidroelectrica a început procesul de drenare controlată a barajului Vidraru, ca parte a lucrărilor de modernizare.

Compania estimează că lucrările vor fi finalizate pe 28 februarie 2026.

Hidroelectrica a explicat că aceasta este prima drenare completă a barajului Vidraru din 1974, subliniind că este o operațiune tehnică majoră necesară pentru evaluarea și modernizarea barajului și a echipamentelor sale, după aproape 50 de ani de funcționare continuă.

„Drenarea controlată este un prim pas tehnic către retehnologizarea Hidrocentralei Vidraru. Ceea ce începem acum la Vidraru va produce efecte pozitive pentru următorii 40 de ani. Este practic o nouă viață pentru capacitățile noastre de producție. Lucrăm cu tehnologie modernă, eliminând restricțiile actuale și producând mai multă energie, având un rol strategic în echilibrarea întregului sistem”, a declarat Károly Borbély, CEO al Hidroelectrica.

Întreaga operațiune respectă cerințele legale, iar Hidroelectrica a informat autoritățile relevante și a obținut toate autorizațiile necesare de la instituțiile competente implicate.

Explicațiile oferite de companie nu i-au convins pe cei care au răspândit știrea falsă. Mai mult, aceștia care au făcut o legătură între presupusa vânzare a apei către francezi și anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.



„Secarea barajului Vidraru se face pentru a vinde apa noastră Franței”, a scris pe Facebook un susținător al candidatului pro-rus Călin Georgescu, adăugând că pe 6 decembrie anul trecut a avut loc o „lovitură de stat” pentru a permite Franței „să transforme România într-o colonie franceză” cu ajutorul lui Nicușor Dan și al premierului Ilie Bolojan.

Vizita lui Nicușor Dan în Franța a readus la viață această știre falsă.

Pe lângă fotografia falsă, a apărut o alta, aparținând site-ului satiric Times New Roman. Pe TikTok, poza trucată cu Macron turnându-i șampanie lui Dan dintr-o sticlă supradimensionată etichetată „apă de Vidraru” a devenit virală, iar comentariile arată că mulți oameni nu au înțeles că este o glumă și au considerat-o o fotografie reală, ceea ce le-a „confirmat” temerile că apa din baraj este vândută francezilor.



