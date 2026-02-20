Armata ucraineană a câștigat 63 de kilometri pătrați de teritoriu în fața armatei ruse între miercuri și duminică, potrivit unei analize AFP a datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), relatează „La Libre Belgique” (Belgia).

Mai exact, Ucraina a recucerit 91 de kilometri pătrați, din care 86 de kilometri pătrați într-o zonă situată la aproximativ 80 de kilometri est de orașul Zaporijjia, unde trupele ruse au înregistrat progrese semnificative din vara anului 2025.

În același timp, armata rusă a cucerit 28 de kilometri pătrați în alte secțiuni ale frontului, ceea ce oferă Ucrainei un câștig teritorial net total de 63 de kilometri pătrați.

Forțele Kievului nu mai recuceriseră atât de mult teritoriu într-o perioadă atât de scurtă de la o contraofensivă din iunie 2023.

În ianuarie, armata rusă înaintase cu 319 km2.

„Aceste contraatacuri ucrainene profită probabil de blocarea accesului forțelor rusești la Starlink, ceea ce, potrivit bloggerilor militari ruși, le perturbă comunicațiile și comanda”, spune ISW, care colaborează cu Critical Threats Project, un alt think tank american.

Pe 5 februarie, observatorii militari ruși remarcaseră deja această întrerupere în urma anunțurilor făcute de Elon Musk privind „măsurile” pentru a pune capăt utilizării acestei tehnologii de către Kremlin. Kievul a susținut că dronele rusești o foloseau, în special, pentru a ocoli sistemele electronice de bruiaj și a-și lovi țintele cu precizie.

Fără utilizarea Starlink, trupele rusești au pierdut teren semnificativ pe 12 și 15 februarie, Kievul recucerind aproximativ 30, respectiv 60 de kilometri pătrați în cele două zile.

Sursa: Rador Radio România