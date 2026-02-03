Kievul continuă să găsească tehnologie militară taiwaneză în rachetele și dronele lansate de Rusia, relatează „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Amador Guallar.

Un aspect mai puțin cunoscut al conflictului din Ucraina este disputa deschisă dintre guvernele de la Kiev și Taipei cu privire la nerespectarea de către Rusia a sancțiunilor militare. „Moscova nu ar putea produce rachete fără componente critice din Taiwan”, printre alte țări, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul recentei întâlniri politice de la Davos, unde a acuzat puterea asiatică a semiconductorilor că își folosește tehnologia drept componentă cheie în campaniile de bombardament care devastează infrastructura țării sale și provoacă victime civile numeroase.

Zelenski nu i-a acuzat de furnizarea de arme, ci mai degrabă de componente electronice sau tehnologice, în general pentru uz civil sau industrial, fabricate inițial în Taiwan și care au ajuns pe liniile de producție rusești. Aceasta în ciuda faptului că, de la începutul agresiunii ordonate de Kremlin în februarie 2022, guvernul taiwanez a actualizat succesiv controalele la export pentru a preveni utilizarea produselor de înaltă tehnologie în scopuri militare și s-a alăturat, de asemenea, sancțiunilor impuse de Occident împotriva Moscovei. Cu toate acestea, anchetatorii ucraineni continuă să găsească în armamentul rusesc componente fabricate în Taiwan.

Liderii ambelor țări au încercat să rezolve această dispută pe canale diplomatice. La urma urmei, Taipei este un aliat al Occidentului și un ghimpe în coasta atotputernicei Chine, care continuă să furnizeze arme regimului lui Vladimir Putin. Prin urmare, în urma plângerii lui Zelenski, președintele taiwanez Lai Ching-te a oferit „discuții cu Ucraina pentru a aborda încălcările sancțiunilor”.

De asemenea, el a menționat pe rețelele sale de socializare că „Taiwanul a colaborat multă vreme cu parteneri globali pentru a sprijini ferm Ucraina prin ajutor umanitar și sancțiuni coordonate”. Mai mult, Lai a declarat că „tineri soldați voluntari taiwanezi au murit luptând împotriva Rusiei. Am spus clar: orice asistență acordată agresorului sau orice încălcare a embargourilor internaționale și a reglementărilor de control al exporturilor este inacceptabilă. Ne rugăm ca pacea să fie restabilită în curând în Ucraina”, a adăugat el. De asemenea, s-a angajat să consolideze controalele, declarând pe rețelele sale de socializare că „ar saluta orice schimb de informații cu președintele Zelenski pentru a consolida lupta împotriva transbordării ilegale către țări terțe și a utilizării finale ascunse”.

La rândul său, Ministerul Afacerilor Economice din Taiwan a declarat că „niciun cip sau mașină nu a fost exportat în Rusia din aprilie 2024”, potrivit „Asia One”, și a menționat că în noiembrie 2025, guvernul taiwanez a anunțat „o revizuire a controalelor la export pentru a se conforma Acordului Internațional de la Wassenaar”, care vizează prevenirea proliferării armelor.

Până în prezent, nu a existat niciun contact direct oficial între cele două guverne, deoarece Ucraina menține relații diplomatice formale doar cu Beijingul, nu și cu Taipei, chiar dacă guvernul taiwanez a comparat în repetate rânduri agresiunea rusească cu amenințarea militară a Chinei împotriva insulei, pe care o revendică ca parte a teritoriului său. Prin urmare, Kievul nu poate decât să spere la consolidarea coordonării în ceea ce privește sancțiunile și controlul exporturilor de tehnologie militară.

Cu toate acestea, există o cooperare industrială între cele două țări în domeniul tehnologiilor de apărare, în special în dezvoltarea dronelor militare. „Înainte de 2026, au fost semnate memorandumuri de înțelegere între asociații industriale din Taiwan, Ucraina și țări terțe (în special Polonia) pentru cooperarea în crearea de tehnologie UAV (drone) și componente de apărare”, potrivit „Focus Taiwan”. Guvernul taiwanez consideră această cooperare esențială deoarece „oferă un model de inovație în producția și utilizarea dronelor pe care Taipei îl urmărește îndeaproape pentru a-și consolida propria apărare”, a scris „The Diplomat”.

Pentru armata taiwaneză, conflictul ucrainean este „o lecție strategică care i-a consolidat angajamentul de a accelera dezvoltarea militară (inclusiv achiziții semnificative de arme de la SUA) pentru a descuraja amenințarea chineză, chiar dacă nu are nicio legătură directă cu Ucraina în acest sens”, a relatat Infodefensa. Cu toate acestea, oficial, cele două guverne nu fac schimb sau transfer de sisteme sau muniții între ele, deoarece nu a fost oficializat un tratat bilateral privind armele. Totuși, acest lucru nu înseamnă că o astfel de conexiune nu există, deoarece ambele au Washingtonul ca aliat și un canal neoficial de comunicare.

Sursa: Rador Radio România