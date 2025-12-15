Agenții Moscovei se dau drept naziști ucraineni, împrăștie graffiti anti-rusești și umplu Viena cu stickere. Scopul lor: să erodeze încrederea în Ucraina, scrie publicația austriacă Profil.

În martie 2025, Direcția pentru Securitate și Informații de Stat (DSN) a anunțat descoperirea unei campanii de dezinformare rusească la scară largă în Austria. Aceasta avea scopul de a ”manipula opinia publică și politică în detrimentul Ucrainei și în avantajul Rusiei”.

Ceea ce DSN nu a dezvăluit: Operațiunea secretă rusească nu a avut loc doar în Austria, ci a fost orchestrată și de un austriac. Fostul CEO al Wirecard, Jan Marsalek, a ordonat acțiuni specifice în spații publice pentru a stârni sentimente anti-Ucraina. Principala zonă de operațiuni a agenților săi: Viena, scrie publicația Profil, care - împreună cu Süddeutsche Zeitung, NDR și WDR - au realizat o investigație asupra acestei chestiuni.

Documentele consultate de publicațiile citate arată că Rusia nu își mai desfășoară campaniile de dezinformare exclusiv în domeniul digital, ci își trimite agenții pe străzi. Numeroase celule de spionaj încearcă în mod independent să divizeze societățile democratice din Europa prin răspândirea deliberată a dezinformării. Anchetele asupra celulei lui Marsalek arată existența unor dușmani reali ai statului austriac, naziști falși, rusofobie alimentată artificial – și munți de abțibilduri care pot fi oricând lipiți pe pragul oricărei case.

Începe cel mai mare proces de spionaj

Spionajul rusesc a luat amploare în Austria, mai ales în ultimii ani.

Pe 22 ianuarie 2026, începe la Viena cel mai mare proces de spionaj de la cel de-al Doilea Război Mondial, după ani de anchete în mai multe țări europene.

Egisto Ott, unul dintre inculpați, a lucrat în cadrul Oficiului Federal Austriac pentru Protecția Constituției și Antiterorism (BVT).

Timp de opt ani, au fost efectuate anchete ample - în Austria, Germania, Franța, Italia, Marea Britanie și SUA. Ceea ce anchetatorii au descoperit în sute de mii de pagini de dosare este o imagine tulburătoare: managerul fugar al companiei de tehnologie Wirecard a fost probabil cel mai valoros spion al lui Vladimir Putin în Occident. Împreună cu complici mituiți, el a spionat disidenți și jurnaliști ruși, inclusiv pe cei din Austria. A oferit Moscovei tehnologii de securitate occidentale și chiar a plănuit crime. Anchetatorii au reușit să condamne mai mulți membri ai rețelei de spionaj și au confiscat cantități mari de date de la aceștia. Cu toate acestea, informațiile obținute de Profil de la autoritățile care anchetează cazul arată că nu toți cei implicați au fost încă identificați.

Fostul ofițer de informații și complicii săi sunt acuzați că au lucrat pentru Rusia și au jucat un rol principal în unele dintre cele mai importante scandaluri din istoria recentă a Austriei. Ei au încercat să reorganizeze Oficiul Federal pentru Protecția Constituției și Antiterorism (BVT), acțiune care a paralizat agenția timp de ani de zile. În urma scandalului de la Ibiza, au incitat partidele politice unele împotriva altora. Și l-au ajutat pe fostul membru al consiliului de administrație Wirecard, Jan Marsalek, care la acea vreme se pare că deja spiona pentru Rusia, să evadeze.



În plus, o spioană este liberă la Viena, deoarece cooperează cu poliția. Ea ar putea deveni un martor cheie în procesul împotriva fostului ofițer Egisto Ott, dar ar putea, de asemenea, să-i conducă pe anchetatori către alți agenți sub acoperire din cadrul instituțiilor austriece. Zeci de mii de pagini din dosarul anchetei descriu o căutare frenetică a unor agenți sub acoperire neidentificați.



