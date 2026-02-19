Cel mai recent sondaj IRES scoate în evidență percepția existenței unei stări de incertitudine la nivel global, marcată printr-o serie de amenințări generatoare de anxietate, dar cu un impact încă destul de redus în planul securității individuale.

Sociologul Dan Jurcan explică pentru EurActiv.ro care sunt principalele cauze ale îngrijorării la nivel global, dar mai ales în Europa, unde avem un război în desfășurare: „Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este considerat principala amenințare la adresa Europei, fiind urmat de dezinformare, manipulare on line și instabilitate economică. Impredicitibilitatea lui Trump, marcată în sondaj prin intenția de anexare a Groelandei, este și ea un factor generator de incertitudine și o amenințare pentru stabilitatea globală pentru 54% dintre români. În acest context, Europa rămâne totuși un spațiu al siguranței, în contextul în care amenințările la nivel global au crescut în ultimiii 5 ani.”

România este și ea expusă acelorași tipuri de amenințări existente și la nivel european, dar spre deosebire de Europa, România este considerată vulnerabilă de către aproape 70% din respondenți. Criza de încredere în leadership este deplin instalată.

„Doar 15% din respondenți cred că liderii români pot gestiona eficient crizele actuale. Nici încrederea în liderii europeni nu este grozavă, doar 26% dintre romani având încredere în capacitatea de a face față crizelor actuale. Europa este un spațiu încă sigur, dar nu mai este un garant al rezilienței în vremuri tulburi. Românii simt asta și dacă în trecut umbrela europeană părea a fi suficientă pentru a face față intemperiilor istoriei, acum lucrurile par să se schimbe”, spune sociologul.

Alinierea poziției României față de poziția UE mai este susținută doar de 1 din 3 români, ceilalți considerând neutralitatea sau urmărirea prorpriilor interese ca fiind strategiile optime de urmat în actualul context internațional.

Îngrijorător este faptul că „temele propagandei ruse sunt nu numai prezente, dar și acceptate ca fiind adevărate de către mulți dintre români, cele mai susținute fiiind controlul Ucrainei de către Occident, manipularea prezentării conflcitului din Ucraina, prezența unor interese ale Occidentului în conflictul din Ucraina, evitarea implicării României în conflcite care nu o privesc, dar și promovarea de către Europa a valorilor antitradiționale”, detaliază Dan Jurcan.

Cum s-a ajuns aici?

Deși site-urile și rețelele de socilaizare sunt relevante în informare/dezinformare, televiziunile din Romania reprezintă principala sursă de informare/dezinformare, cercul de prieteni și familia fiind mai degrabă un spațiu de validare. „Este clar că românii nu au o cultură media minimală, doar 4 din 10 având obiceiul de a verifica o informație din mai multe surse, ceea ce face ca publicul român să fie extrem de penetrabil la dezinformare și manipulare” spune sociologul.

Studiul scoate în evidență fragilitatea sau lipsa de reziliență a românilor în fața schimbărilor actuale, o acută lipsă de încredere în leadershipul local și european în gestionarea eficientă a crizelor actuale, nevoia de definire și urmărire a interesului național, dar și o penetrabilitate ridicată a României la temele propagandei ruse, manfiestate liber în contextul libertății de exprimare și în absența unei culturi minimale privind informarea sau a unor acțiuni sistematice de combatere a dezinformării și manipulării.