Curtea de Apel Cluj a pronunțat miercuri o hotărâre prin care anulează derogările emise de Ministerul Agriculturii pentru utilizarea pesticidelor neonicotinoide, substanțe interzise în Uniunea Europeană din cauza riscurilor pentru mediu și sănătate.

Organizațiile Eco Ruralis și ROMAPIS, reprezentând comunități de țărani și apicultori din România, au inițiat acest proces împotriva Ministerului Agriculturii, contestând derogările care au permis utilizarea unor substanțe interzise ce afectează albinele, polenizatorii, agricultura țărănească și agroecologia din România.

Instanța din Cluj a respins toate excepțiile invocate de Ministerul Agriculturii și asociațiile de fermieri industriali care s-au alăturat ministerului în acest proces.

”Instanța a confirmat fără echivoc legalitatea demersului inițiat de Asociația Eco Ruralis și Federația Asociațiilor Apicole ROMAPIS, dispunând anularea autorizațiilor nr. 16895/05.12.2024, nr. 16896/05.12.2024 și nr. 16897/05.12.2024 (referința 2). Prin hotărârea de azi, justiția românească a oprit 12 ani de abuzuri comise de Ministerul Agriculturii și a blocat utilizarea pesticidelor interzise pe 3 milioane de hectare de teren arabil.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a abuzat, timp de peste 12 ani, legislația națională și europeană, acordând anual în perioada 2014-2025 autorizații de urgență cu caracter excepțional, fără consultări publice”, precizează într-un comunicat cele două asociații.

Numărul total de astfel de autorizații se ridică la 57, iar solicitanții au pretins că e necesară folosirea pesticidelor interzise pe 5 milioane de hectare de teren arabil, pentru tratamentul culturilor de cereale, floarea-soarelui și alte plante tehnice.

Conform propriilor documente depuse de Ministerul Agriculturii în proces, agenții economici planificau utilizarea neonicotinoidelor pe aproximativ 3 milioane de hectare cultivate cu porumb și floarea-soarelui — adică peste o treime din cele aproximativ 8,3 milioane de hectare de teren arabil ale României.

În dezbaterea pe fond, Ministerul Agriculturii ”a pretins că folosirea pesticidelor interzise în UE este de o importanță strategică pentru România.Dacă acest proces nu ar fi existat, folosirea iresponsabilă a pesticidelor neonicotinoide pe scară largă ar fi continuat să omoare albine și alți polenizatori, să contamineze solul și apele pe milioane de hectare, și ar fi crescut expunerea populației din România la substanțe toxice persistente”, se arată în comunicat.

Neonicotinoidele sunt ”pesticide istorice” și, alături de DDT, se regăsesc în natură la zeci de ani de la ultima folosire: ”Nu rămân limitate la nivelul culturilor agricole și mediului, ci ajung în lanțul alimentar, fiind prezente indirect în produse de bază precum produsele de panificație, uleiurile vegetale, produsele procesate, mezelurile sau sosurile, alimente aproape imposibil de evitat în dieta cotidiană”.

Un sondaj CURS din 2025 arată că 89% dintre cetățenii din România sunt împotriva consumului de pesticide și împotriva folosirii de pesticide interzise de UE de către fermieri.

Procesul a început 13 decembrie 2024, când Eco Ruralis și ROMAPIS au depus o plângere prealabilă la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, solicitând revocarea autorizațiilor. În lipsa unui răspuns din partea ministerului, cele două organizații au decis să acționeze în judecată ministerul, sesizând Curtea de Apel Cluj.

”Prin acest proces am încercat să contribuim la ceva mai mare decât noi înșine: dreptul tuturor la hrană curată, la un mediu sănătos și la o agricultură care respectă viața. Îi încurajăm pe toți cei care au legătură, direct sau indirect cu hrana, de la fermieri, la procesatori și bucătari, până la consumatori, profesori, mămici și tătici, tineri și adulți de toate vârstele să se implice, să pună întrebări și să ceară transparență și responsabilitate. Sistemul agroalimentar ne privește pe toți și poate deveni mai echitabil și mai sănătos doar dacă participăm la democratizarea lui”, a declarat Ramona Duminicioiu, președinta Asociației Eco Ruralis.



În cadrul primei acțiuni, Curtea de Apel Cluj a decis pe 18 martie 2025 suspendarea autorizațiilor, o decizie executorie care ar fi trebuit să oprească utilizarea neonicotinoidelor.

Ministerul Agriculturii a atacat această decizie cu recurs.

În aprilie 2025, ministerul a încercat și o acțiune procedurală neobișnuită la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care au solicitat ca decizia Curții de Apel Cluj să nu fie pusă în aplicare. Această acțiune nu a avut rezultatul dorit de minister.

Ulterior, recursul a fost judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a dispus reluarea procesului pentru suspendare la Curtea de Apel Cluj, pe considerente procedurale.

În urma rejudecării, instanța a respins cererea de suspendare, cu motivația că suspendarea nu mai are rost la multe luni după expirarea derogărilor.

În prezent, Eco Ruralis și ROMAPIS pregătesc recursul împotriva acestei soluții, ceea ce va duce cauza în al patrulea ciclu de judecată pe componenta de suspendare.

În paralel cu această primă acțiune, încă din 12 martie 2025, Eco Ruralis și ROMAPIS au introdus la Curtea de Apel Cluj acțiunea principală, prin care au cerut anularea definitivă a derogărilor, chiar înainte ca instanța să se pronunțe asupra suspendării.

Aceasta este acțiunea care s-a finalizat astăzi, 25 februarie 2026, prin decizia Curții de Apel Cluj de a anula autorizațiile emise de Ministerul Agriculturii.

Ministerul are posibilitatea de a formula recurs.