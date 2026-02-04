Liderul UDMR Kelemen Hunor a vorbit din nou despre lipsa unei politici externe în cei 10 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis și a atras atenția asupra faptului că decidenții nu explică deciziile și astfel apar teorii ale conspirației.

După ce a criticat la Antena 3 CNN "irelevanța" României pe scena internațională, președintele UDMR Kelemen Hunor a a abordat chestiunea și la Digi 24 recunoscând că nu e ”ușor” ca președintele Nicușor Dan să facă schimbări, după ce România a lipsit 10 ani de pe scena politicii internaționale.

În același timp, liderul UDMR atrage atenția și asupra faptului că deciziile nu sunt explicate:

”Anumite chestiuni nu trebuie făcute cu gălăgie, dar trebuie să explici societății de ce ai luat o anumită decizie sau de ce n-ai luat-o în anumite dosare. Ce crezi tu că ar fi bine pentru România. Dacă nu explică nimeni, atunci apar fel de fel de teorii ale conspirației cu Europa în două viteze, cu una, cu alta, cu Ucraina. Noi nu am lămurit câte ajutoare am dat, am dat, nu am dat”.

Aceste informații nu trebuie ascunse, ”după aceea oamenii spun «de aceea nu sunt bani în România, că noi dăm la ucrainieni», ceea ce e fals”.

”Dacă nu spune nimeni, nu vine ministrul de Finanțe, nu vine președintele, nu vine ministrul Apărării și spun doar că «nu putem spune» că nu știu ce... De ce? E vorba de bani publici. Nu te întreabă nimeni câte puști sau câte mitraliere ai dat ucrainienilor, că noi nu am dat tancuri, avioane. Am dat sistem Patriot, dacă nu mă înșel, dar trebuie explicate aceste chestiuni, dacă vrem să recâștigăm încrederea oamenilor în instituțiile statului și în clasa politică. Fără explicații nu merge”, a spus Kelemen Hunor la Digi 24.

”Ai impresia că nu există viziune, nu există direcție și România merge așa cum bate vântul, sau nici măcar”, a mai spus el.

