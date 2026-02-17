Președintele Nicușor Dan a declarat marți la RRA că, deși Carta Consiliului pentru Pace contravine unor obligații internaționale, România poate participa ca observator ca să aibă "un cuvânt de spus acolo".

În Carta Consiliului pentru Pace condus de Donald Trump sunt prevederi care sunt în contradicție cu angajamente internaționale pe care România și le-a luat.

Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan crede că e "în interesul" României să participe, concluzie la care a ajuns după "câteva zile de discuții cu partea americană", în cadrul cărora s-a stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune inagurală.

Dan susține că să fii observator "înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcția în care merge această organizație".

"Deciziile acestui comitet nu sunt opozabile, adică, pentru anumite decizii pe care membrii le iau, tu poți să spui că această decizie nu o susținem, nu o punem în practică", a declarat Dan la Radio România Actualități.

La această prima întâlnire se va discuta exclusiv de Gaza, dar președintele evocă interesul României pentru a menține legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii.

Dan a răspuns evaziv și când a fost întrebat cu ce mandat participă.

Ministrul de externe italian, Antonio Tajani, care reprezintă Italia, tot în calitate de observator, prezintă marți o informare în Parlament în legătură cu participarea la Board of Peace.

"Vă dați seama, președintele reprezintă România în relații internaționale, dar pe fiecare din angajamentele pe care le ia în numele statului român, există consultare cu organele interne responsabile", a spus Dan, fără a detalia cu cine a avut consultări.

Întrebat ce poziție va exprima la această primă întâlnire, Nicușor Dan a declarat că va spune care sunt "lucrurile cu care România poate să contribuie".

" Noi deja ... am avut o activitate umanitară interesantă, importantă: am adus copii cu diferite afecțiuni pe care i-am tratat în România, fie i-am direcționat mai departe către țări, spitale europene. Ne propunem să continuăm această activitate și, de asemenea, avem o oarecare expertiză în a pregăti, (a face) training cu forțe de securitate locale, pe care am exercitat-o în alte locuri conflictuale de pe glob și cu care putem de asemenea să contribuim".

Întrebat dacă participarea unor țări în calitate de observator la Board of Peace ar putea șubrezi unitatea politică a Uniunii Europene, Nicușor Dan a negat, amintint că Uniunea Europeană însăși, prin comisarul pentru Mediterana, participă, ca observator.

