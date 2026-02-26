Ucraina este o țară candidată, negocierile fiind în desfășurare, dar procesul „se bazează pe merit și nu pe un calendar”, se insistă la Bruxelles, relatează „20 Minutos” (Spania).

Volodimir Zelenski dorește „o dată concretă” pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și a solicitat-o ​​deja de două ori: mai întâi la Conferința de Securitate de la München, apoi din nou marțea aceasta în fața Parlamentului European. „Altfel, Putin va găsi o modalitate de a diviza Europa”, și-a avertizat el aliații. Kievul are în vedere anul 2027 ca dată cheie pentru aderarea la bloc, indiferent dacă războiul este încă în desfășurare până atunci. Așadar, de ce nu i se poate da o dată clară Ucrainei, așa cum cere președintele său?

Pentru început, procesul de aderare la UE se bazează pe merit și reforme, nu pe un calendar fix, așa cum a subliniat în repetate rânduri Bruxelles-ul și au confirmat surse din UE pentru „20 Minutos”. Dar aceste surse clarifică faptul că există o colaborare continuă cu Kievul pentru a se asigura că acesta îndeplinește cerințele cât mai repede posibil. Lista lungă de țări candidate joacă, de asemenea, un rol, iar țările din Balcanii de Vest așteaptă de zeci de ani să adere la Uniune; în plus, nu există o „cale rapidă” de a scurta procesul.

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la sfârșitul lunii februarie 2022, la doar câteva zile după ce Rusia și-a lansat agresiunea pe scară largă – acum patru ani. A făcut acest lucru în același timp cu Moldova, amenințată și ea de umbra lui Putin, dar instituțiile europene confirmă că procesele lor nu sunt aliniate. Comisia Europeană și-a emis avizul cu privire la cererea Ucrainei în iunie 2022, iar toate statele membre ale UE i-au acordat Ucrainei statutul de candidat în aceeași lună. În decembrie 2023, liderii Celor 27 au convenit să înceapă negocierile de aderare cu Ucraina, care au avut loc în iunie 2024 la prima Conferință Interguvernamentală.

În noiembrie anul trecut, cea mai recentă analiză a Bruxelles-ului privind procesele de aderare ale Ucrainei a fost contradictorie. „Ucraina rămâne ferm angajată în calea sa către aderarea la UE, după ce a finalizat cu succes procesul de evaluare și a înregistrat progrese în privința reformelor cheie. Ucraina a înregistrat progrese în ceea ce privește administrația publică și funcționarea instituțiilor democratice, precum și un plan de acțiune privind minoritățile naționale, pe care Comisia l-a evaluat pozitiv”, a declarat Comisia Europeană în raportul său. „Ucraina este pe calea cea bună”, a afirmat marți de la Kiev președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, deși nu a oferit date clare.

Realitatea este nuanțată. În ochii Comisiei Europene, Ucraina trebuie să accelereze ritmul reformelor, în special în ceea ce privește aspectele fundamentale, în special statul de drept. De fapt, procesul de extindere este lung și bazat pe merit. Acesta cuprinde un total de 35 de capitole (grupate în șase domenii tematice, numite clustere) care trebuie deschise, închise în unanimitate și pot fi, de asemenea, înghețate pe termen nelimitat. În plus, puterea decizională principală revine întotdeauna statelor membre și, într-o măsură mai mică, Parlamentului European. Deocamdată, Kievul are deschise două domenii tematice: reformele fundamentale (relațiile externe) și piața internă.

„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană este una dintre garanțiile cheie de securitate nu doar pentru noi, ci și pentru întreaga Europă. La urma urmei, puterea colectivă a Europei este posibilă, în special, datorită contribuțiilor Ucrainei în domeniul securității, tehnologiei și economiei”, a subliniat Zelenski, susținând că aderarea Ucrainei la UE va face parte din acordul de pace, odată ce acesta va fi încheiat.

Însă, avertizează Bruxelles-ul, acest lucru nu implică un calendar anume: nu toate procesele de aderare progresează în același ritm. De exemplu, cel al Turciei este înghețat de ani de zile, iar cel al Serbiei este, de asemenea, aproape de stagnare; în schimb, procesul Muntenegrului se accelerează și, într-o măsură mai mică, cel al Albaniei și Macedoniei de Nord. Mai mult, Muntenegrul este țara cea mai apropiată de aderarea la blocul comunitar, iar unele surse consultate de această publicație sugerează că țara ar putea fi pregătită până în 2028. În plus, în cazul Ucrainei, intră în joc un alt factor: UE nu a admis niciodată o țară în război, deoarece acest lucru ar însemna moștenirea directă a conflictului. În același timp, nevoia de unanimitate în fiecare etapă a procesului este în detrimentul Kievului, care se confruntă cu obstacole semnificative din partea Ungariei și Slovaciei în progresul său. Comisia Europeană speră însă că extinderea se va accelera spre 2030, dar fără alte detalii și cu mai multe țări mai avansate decât Ucraina.

O extindere majoră – precum cea din 2004, când 10 țări au aderat simultan – ar implica reforme interne semnificative pentru Uniune, iar acestea nici măcar nu au început. Zelenski se grăbește, dar reformele nu sunt statice, iar calea către aderarea la UE este plină de obstacole. Cel mai recent exemplu este Croația, cel mai nou membru: a aderat la Uniune în 2013 și i-a luat un deceniu să finalizeze întregul proces.

Sursa: Rador radio România