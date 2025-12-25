Atacurile aeriene ale Rusiei au provocat morți și distrugeri în toată Ucraina, au raportat joi autoritățile din diferite regiuni, autoritățile ruse raportând la rândul lor atacuri ucrainene similare pe teritoriul lor, informează dpa.

Un atac cu drone rusești în regiunea Odesa din sud-vestul Mării Negre s-a soldat cu un mort și doi răniți. Au fost provocate pagube infrastructurii portuare și energetice, au declarat autoritățile regionale.

În regiunea Harkov, la granița cu Rusia, în nord-estul Ucrainei, un om a murit și 15 au fost răniți.

Și în regiunea Cernigău, la nord de Kiev, doi oameni și-au pierdut viața într-un atac cu drone, miercuri.

„Regiunea Cernigău a sărbătorit Crăciunul sub foc. Din păcate, doi oameni au murit și doi au fost răniți”, au informat autoritățile joi.

Ministerul Energiei ucrainean a raportat numeroase opriri de urgență și întreruperi în întreaga țară în urma atacurilor rusești.

Apărarea aeriană ucraineană a informat că forțele rusești au atacat peste noapte cu 131 de drone, dintre care 106 au fost neutralizate, în timp ce 22 de drone au atacat în 15 locuri.

Liderii ucraineni au acuzat Moscova de terorism în timpul Crăciunului, adăugând că întreruperile de curent și încălzire din timpul iernii sunt deosebit de periculoase pentru mulți oameni.

La Moscova, Ministerul Apărării rus a raportat doborârea a peste 100 de drone ucrainene.

Serghei Melikov, șeful guvernului Republicii Daghestan (din cadrul Federației Ruse - nota red.), de la Marea Caspică, a transmis că trei bărbați care călătoreau cu un convoi de ajutoare din republică au fost uciși, iar un altul a fost spitalizat cu răni.

Convoiul transporta ajutoare către o regiune rusă de la granița cu Ucraina, a spus Melikov, care nu a precizat unde a avut loc incidentul.

Rusia, care sărbătorește Crăciunul ortodox pe 7 ianuarie, alături de mulți creștini ortodocși din Ucraina, a respins un armistițiu pentru perioada Crăciunului.

Un atac cu drone ucrainene din cursul nopții de miercuri spre joi a incendiat cisterne care conțineau produse petroliere în orașul portuar Temriuk, din regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, au informat joi autoritățile din orașul de la Marea Azov.

Incendiul a afectat o suprafață de 2.000 de metri pătrați în orașul din Peninsula Taman, iar zeci de pompieri și ofițeri de protecție civilă lucrau pentru a stinge incendiul.

Separat, armata poloneză a anunțat joi că avioane aparținând acestei țări, membră a NATO, au interceptat un avion de recunoaștere rusesc deasupra Mării Baltice, care zbura în apropierea spațiului său aerian, informează Reuters.

Țările de pe flancul estic al NATO sunt în alertă maximă pentru potențiale incursiuni în spațiul aerian încă din septembrie, când trei avioane militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei timp de 12 minute, la doar câteva zile după ce peste 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez.

„În această dimineață, deasupra apelor internaționale ale Mării Baltice, avioane de vânătoare poloneze au interceptat, identificat vizual și escortat din zona lor de responsabilitate un avion de recunoaștere rusesc care zbura în apropierea granițelor spațiului aerian polonez”, a declarat armata poloneză.

De asemenea, armata poloneză a adăugat că, în timpul nopții, au fost observate obiecte intrând în spațiul aerian polonez din direcția Belarusului.

„După o analiză detaliată, s-a stabilit că acestea erau cel mai probabil baloane de contrabandă, care se deplasau în conformitate cu direcția și viteza vântului”, a transmis sursa citată.

Armata poloneză a mai precizat că o parte a spațiului aerian de deasupra regiunii Podlaskie din nord-estul Poloniei, care se învecinează cu Belarus, a fost închisă temporar traficului civil pentru a garanta securitatea.

Sursa: Agerpres