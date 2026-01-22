Deputatul AUR Petru-Gabriel Negrea, descris de partid ca "antreprenorul care a oferit sprijin refugiaților ucraineni", a primit interdicție de a intra în Ucraina.

Declarat „dușman al poporului ucrainean”, i s-a interzis accesul în țară, a fost reținut în condiții "degradante și împins fizic peste frontieră, pentru că a îndrăznit să apere public drepturile românilor din Ucraina", spune AUR într-un comunicat.

"Astăzi, în timp ce mă deplasam în Ucraina, la invitația unui profesor al Universității Naționale din Cernăuți, mi-a fost interzisă intrarea pe teritoriul ucrainean direct în punctul de trecere a frontierei, după ce am trecut controlul pe partea românească. Autoritățile de frontieră ucrainene au manifestat o atitudine ostilă, informându-mă verbal că sunt considerat „dușman al poporului ucrainean” și solicitându-mi să părăsesc imediat zona de frontieră.Consider necesar să aduc la cunoștința opiniei publice modul concret în care s-a desfășurat această interdicție, întrucât tratamentul la care am fost supus depășește orice standard minim de conduită instituțională și respect al demnității umane. După oprirea mea la frontieră, autoritățile ucrainene au refuzat inițial să comunice cu mine în limba română sau în limba engleză, deși m-am adresat calm și respectuos. Am fost condus într-un container metalic neîncălzit, în condițiile în care temperatura exterioară era de aproximativ –12 / –13 grade Celsius. În acest spațiu, am fost obligat să mă dezbrac complet pentru un așa-zis control corporal, fără vreo justificare legală. Într-un punct de frontieră dotat cu aparatură modernă de control, o asemenea solicitare nu poate fi explicată decât ca o formă deliberată de umilire. Ulterior, am fost dus într-un birou în care se aflau mai multe persoane, unde, de această dată, mi s-a vorbit în limba română", a declarat deputatul.

El mai spune că în încăpere dialogul a fost civilizat, "eu adresându-mă în permanență respectuos și cooperant".

Acolo i s-a comunicat explicit că este considerat „dușman al poporului ucrainean” și că i se aplică interdicția de intrare în Ucraina.

"La finalul procedurii, o persoană din cadrul autorităților de frontieră m-a preluat și m-a împins efectiv pe jos până la linia de frontieră cu România, în zona Punctului de Trecere a Frontierei Siret, gest cu caracter degradant și nejustificat. Această decizie survine în contextul în care, în ultimul an, am avut poziții publice constante, asumate și documentate în apărarea drepturilor comunităților românești din Ucraina, în special a dreptului acestora la identitate națională, limbă, credință și educație. Este esențial să precizez un fapt care contrazice orice tentativă de manipulare: la începutul războiului din Ucraina, în calitate de antreprenor în domeniul turismului, am sprijinit personal refugiați ucraineni, oferindu-le cazare gratuită, hrană, sprijin logistic și moral. Am primit sute de cetățeni ucraineni în hotelurile mele, din solidaritate umană și creștină, fără expunere mediatică", a continuat el.

