Apărarea Flancului Estic al NATO a fost una dintre temele abordate de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în întrevederile de luni cu generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR).

Generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM) face "o vizită importantă" într-un context internațional "tot mai complicat", în care România "își întărește dialogul cu Aliații și cu partenerii strategici, astfel încât să avem garanția menținerii păcii pe continentul nostru, iar fiecare român să fie în siguranță", potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

"Am discutat cu generalul Grynkewich despre consolidarea posturii Aliate pe întreg Flancul Estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, și i-am transmis preocuparea României față de încălcările repetate ale spațiului nostru aerian de către drone rusești", a precizat președintele Nicușor Dan, adăugând că Bucureștiul apreciază foarte mult lansarea Operației Eastern Sentry, inițiată de către SACEUR și având ca obiectiv protejarea spațiului aerian aliat.

Pentru îndeplinirea acestor misiuni, au fost dislocate inclusiv în România capacități suplimentare de monitorizare și de interceptare a dronelor.

Și prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat "importanța unei posturi de descurajare și apărare credibile în zona Mării Negre, a unei prezențe aliate substanțiale pe teritoriul României și a pledat, totodată, pentru o abordare unitară a NATO de a lungul întregului Flanc".



În cadrul întrevederii de la Cotroceni au fost abordate și perspectivele de pace în Ucraina, România fiind gata să susțină acest proces.

Securitatea la Marea Neagră a fost un alt punct al dialogului cu generalul Grynkewich, președintele reafirmând obiectivul României de a găzdui și a asuma conducerea Comandamentului grupării de forțe navale pentru Marea Neagră al NATO, începând cu anul 2028.

La Palatul Victoria, Ilie Bolojan a prezentat măsurile interne pentru consolidarea capacității naționale de apărare, inclusiv creșterea resurselor bugetare în direcția angajamentelor asumate la Summitul de la Haga, precum și cele privind utilizarea Programului SAFE de 16,68 miliarde euro pentru modernizarea industriei naționale de apărare și a infrastructurii destinate mobilității militare.

"Generalul Alexus G. Grynkewich a transmis aprecierile sale privind rolul important pe care îl joacă România în asigurarea securității euroatlantice și, în special, în regiunea Mării Negre", precizează Guvernul într-un comunicat.

