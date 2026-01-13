Fostul ministru ucrainean de externe Dmitro Kuleba consideră că anul acesta există șanse de a se ajunge la o încetare a focului, însă războiul cu Rusia nu se va opri.

Într-un interviu pentru „Ukrainska Pravda” (Ucraina), întrebat dacă există șanse ca războiul să se încheie în 2026, Kuleba a răspuns: „Războiul - nu. Încetarea focului - da”.

În opinia sa, Rusia nu are încă motivația de a pune capăt războiului. „Înțelegeți, războaiele se opresc atunci când toți capătă o motivație. Aceasta poate fi pozitivă sau negativă. Motivația pozitivă este: am obținut ceea ce mi-am dorit; pentru moment îmi este suficient; ne oprim. Motivația negativă înseamnă presiunea partenerilor, dificultăți interne - am nevoie de o pauză, să-mi refac resursele sau să reduc presiunea unui partener care mă obligă să fac asta. Încetarea focului dintre Israel și Hamas este tocmai o combinație a acestor două tipuri de motivații. În cazul nostru, acum, nu există o astfel de combinație. Rusia este convinsă că își poate atinge obiectivele prin mijloace militare. Ucraina este convinsă că poate rezista. Trump, oricât de paradoxal ar suna, aleargă între Putin și Zelenski, încercând să le creeze motivații negative și pozitive, dar acest lucru tot nu funcționează. De ce? Pentru că fiecare are resurse compensatorii. După cum am mai spus, pentru Rusia, este China. Pentru noi - Europa. Și, de aceea, atât timp cât Europa și Ucraina vor rămâne unite, Trump nu le poate frânge”, a explicat Kuleba.

În același timp, diplomatul consideră că, pe traseul de negocieri Ucraina-Europa- SUA, a fost obținut și formalizat un progres foarte mare. „Dacă, în anumite circumstanțe, acum nu se va concretiza nimic (în negocieri - nota red.), atunci, următoarea încercare nu va începe de la 100 de metri de țintă, ci de la un metru, deși acesta este cel mai dificil metru. Cu toate acestea, eu cred că, până la sfârșitul iernii, nu va exista nicio înțelegere cu rușii privind încetarea focului, dintr-un motiv foarte simplu: de ce ar fi distrus totul în energetică și economie înainte de iarnă ca să se oprească brusc? Este clar că nu aceasta este strategia lor”, a afirmat Kuleba, adăugând că „următoarea intensificare a procesului de negocieri va avea loc la sfârșitul lunii februarie”.

Sursa: Rador Radio România