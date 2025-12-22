În aceleași ore, două servicii de informații au indicat: președintele rus Putin își dorește întreaga Ucraina și aspiră să readucă țările baltice în sfera de influență a Rusiei.

Această afirmație a fost pusă alb pe negru de Kirilo Budanov, șeful Serviciului de Informații Militare Ucrainean (GUR), și de analiști ai CIA, scrie „Il Fatto Quotidiano” (Italia).

Deși declarația oficialului – „Planul inițial prevedea ca Rusia să fie pregătită să înceapă operațiunile în 2030. Acum, planurile au fost revizuite și actualizate până în 2027” – ar putea fi etichetată drept oportunistă de unii observatori, dosarul serviciilor de informații american vine într-un moment în care Administrația americană caută un dialog cu Kremlinul, președinții Trump și Putin, în afară de câteva apariții, schimbând zâmbete și convenind asupra modului de a pune capăt conflictului din Ucraina.

„Reuters”, care a relatat prima dată problemele ridicate de raportul american, a vorbit cu șase surse: toate sunt de acord că CIA ajunge la concluzii opuse față de Casa Albă. Putin, potrivit analiștilor, nu numai că nu vrea să pună capăt conflictului, dar își propune să recucerească întreaga Ucraină și statele baltice (Estonia, Letonia, Lituania) și să le readucă sub controlul Kremlinului. „Serviciile de informații au crezut întotdeauna că Putin își dorește mai mult”, a declarat Mike Quigley, membru democrat al Comisiei de Informații a Camerei Reprezentanților, într-un interviu acordat „Reuters”. „Europenii sunt convinși de acest lucru. Polonezii sunt absolut convinși de acest lucru. Balticii cred că sunt primii”. În acest context, Estonia, parțial din motive de frontieră, trăiește cu această frică de ani de zile, cu mult înainte de februarie 2022, când trupele rusești au intrat în Ucraina.

Pe 1 octombrie 2024, corespondentul BBC, Frank Gardner, s-a întâlnit cu prim-ministrul estonian, Kaja Kallas, întrebându-l dacă Estonia are un Plan B în cazul unei invazii rusești reușite a Ucrainei. „Nu avem un Plan B pentru o victorie rusă, pentru că atunci am înceta să ne concentrăm pe Planul A”, care ajută Kievul să reziste. Episodul din Drumul Estonian 178 merită reamintit. Acesta este un segment de drum construit în epoca sovietică, care traversează teritoriul rus în două puncte separate, așa cum relatează „Defensenews”. Un acord nerostit și neoficial între grănicerii de ambele părți ale gardului le-a permis locuitorilor să parcurgă ruta fără controale, cu condiția să rămână în vehiculele lor și să nu se oprească în limita kilometrului de teritoriu rus pe care îl traversau. Pe 10 octombrie, acest acord a eșuat. „Am văzut un grup mare de soldați; aveau echipament militar, nu echipament de grăniceri”, a declarat Renet Merdikes, căpitanul Poliției de Frontieră a Estoniei.

În Kaunas, în octombrie a fost simulat un atac rusesc, civilii fiind evacuați dintr-o sală de sport din oraș. Miercurea trecută, trei polițiști de frontieră ruși au intrat pe teritoriul estonian. Imaginile de supraveghere i-au înregistrat pe cei trei, sosind cu aeroglisorul în apropierea satului Vasknarva în jurul orei 10:00, traversând digul de pe râul Narva, granița naturală dintre cele două țări. Dar nu doar Guvernul estonian trăiește în frică. În aprilie anul trecut, autoritățile din Vilnius, capitala Lituaniei, au prezentat un plan de evacuare care urma să fie implementat în caz de invazie, cu instrucțiuni furnizate pentru 540.000 de locuitori.

Sursa: Rador Radio România