În frigul din Bergen, printre focuri de armă și fum, exercițiul militar își propune să transmită un mesaj clar: Forța de Reacție Aliată nu este doar o structură pe hârtie, ci un mecanism conceput să se desfășoare rapid, scrie „La Razon” (Spania).

În mijlocul pădurilor desfrunzite și al temperaturilor sub zero grade, soldații NATO au organizat un exercițiu de operațiuni speciale pe poligonul de antrenament din Bergen, integrând elicoptere de atac, artilerie și unități mecanizate, făcând ca această regiune din nordul Germaniei să vibreze de vuietul simulat al focurilor de armă și al exploziilor.

Demonstrația a făcut parte din Steadfast Dart 26, cel mai mare exercițiu al Alianței din acest an, care s-a încheiat vinerea aceasta și a arătat pe teren cum operează Forța de Reacție Aliată (ARF) atunci când integrează capabilități și forțe din diferite țări în aceeași operațiune.

Exercițiul poate semăna uneori cu un joc video, dar totul este real: soldați în carne și oase, explozii de elicoptere de atac și obuze de artilerie care explodează la orizont, ridicând un fum dens și zguduind pământul ca într-o manevră de luptă.

Generalul Ángel R. Herrezuelo Pérez, șeful Comandamentului Întrunit al Operațiunilor Speciale (CMCOE), a explicat pentru agenția EFE că ARF este „o forță multinațională în care diferitele țări contributoare oferă aceste capabilități Alianței”, așadar este esențial „să ne pregătim și să ne antrenăm împreună pentru a obține o eficacitate maximă”.

Spania joacă un rol important în acest an: „În prezent, în cadrul acestei Forțe de Răspuns a Alianței, Spania asigură comanda capabilităților de operațiuni speciale și contribuie cu o serie de unități în cadrul multinațional”, a subliniat generalul, adăugând că este o forță anuală prin rotație, în care țările își asumă alternativ responsabilități.

Unul dintre obiectivele centrale ale exercițiului, a adăugat el, este testarea capacităților de desfășurare rapidă. „Ceea ce a demonstrat acest exercițiu este capacitatea de desfășurare a acestor țări diferite de a concentra forțele terestre, maritime și aeriene într-o singură zonă - în acest caz, Germania - pentru a obține o eficacitate maximă cât mai repede posibil”.

Secvența a început cu izolarea unui mic grup de clădiri, numit „Ținta Alfa”: o unitate aeropurtată cehă a avansat pentru a asigura poziții dominante și a închide perimetrul pentru a împiedica evadarea inamicului și a pregăti intervenția forțelor de operațiuni speciale însărcinate cu neutralizarea țintei din interior.

Cu zona sub control, echipele de operațiuni speciale s-au apropiat de clădire: intrarea planificată și exersată a fost efectuată în timp ce restul forțelor și-a menținut pozițiile securizate.

Pe fundal, dronele furnizau informații în timp real, senzorii detectau mișcări ostile, iar vehicule puternic înarmate protejau perimetrul, gata să intervină dacă era necesar.

Odată ce clădirea a fost securizată și sub coordonarea unei echipe formate din controlori de atac terminal italieni și spanioli, avioane și elicoptere au bombardat ținte de la sol, reprezentate de vehicule militare avariate.

Elicopterele italiene A-129 Mangusta au simulat treceri succesive peste ținte, alternând pentru a menține presiunea: fiecare explozie și fiecare confirmare a impactului reflectau nivelul de antrenament, comunicare și coordonare necesar pentru o operațiune între unități din diferite țări.

Demonstrația a continuat cu utilizarea sistemelor antitanc spaniole Spike: vehicule tactice de mare mobilitate au ieșit din vegetație, au ocupat poziții și, în câteva secunde, operatorul a identificat ținta, a fixat-o și a lansat proiectilul, demonstrând precizia sistemului și capacitatea sa de a funcționa chiar și cu interferențe electronice.

În continuare, artileria spaniolă a oferit sprijin indirect cu un obuzier de 105 milimetri asupra țintelor situate la aproximativ 2.500 de metri, în timp ce mortierele ușoare italiene acopereau înaintarea unităților terestre.

În faza finală, un pluton italian de infanterie montană, sprijinit de o echipă de geniști italiano-turcă, a depășit obstacole protejate de sârmă ghimpată, în urma focului de suprimare al mitralierelor grele și ușoare. În spatele lor, o companie de infanterie turcă a avansat pentru a asigura obiectivul, finalizând operațiunea comună.

Pentru generalul Ángel R. Herrezuelo Pérez Herrezuelo, evaluarea este clară: „Acest exercițiu este un semn că suntem pe calea cea bună către atingerea eficienței și perfecțiunii maxime. Ne străduim întotdeauna să atingem excelența și trebuie să continuăm să facem pași în această direcție”.

Peste 10.000 de militari din 13 țări au participat la acest exercițiu multi-domeniu - terestru, maritim, aerian, cibernetic și spațial - care a început pe 1 ianuarie cu desfășurarea de unități din diferite părți ale Europei către zona centrală de responsabilitate a Comandamentului Întrunit Brunssum (Olanda), care acoperă zona de la Marea Baltică până în Bulgaria.

În frigul din Bergen, printre focuri de armă și fum, scena își propunea să transmită un mesaj clar: ARF nu este doar o structură pe hârtie, ci un mecanism conceput să se desfășoare rapid, să se integreze și să acționeze eficient dacă descurajarea eșuează și criza se transformă într-un conflict real.

Sursa: Rador Radio România