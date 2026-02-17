Consolidarea „parteneriatului strategic”, achiziționarea de avioane de vânătoare Rafale, inteligență artificială, legăturile cu Rusia… Președintele francez efectuează a patra vizită oficială în India. Nu duce lipsă de subiecte de discutat.

În timpul celei de-a patra vizite oficiale a lui Emmanuel Macron în India, care va avea loc între 17 și 19 februarie, președintele francez și prim-ministrul indian Narendra Modi vor dori să proiecteze imaginea unui parteneriat consolidat, „ancorat în viitor”, conform terminologiei utilizate de Palatul Élysée. Vor reuși?, se întreabă „La Point” (Franța).

„Există o relație franco-indiană apropiată de ceea ce s-ar putea numi o 'relație specială'”, susține Christophe Jaffrelot, profesor la Sciences Po și specialist în subcontinentul indian. „O relație de încredere deosebit de puternică”. În timp ce diplomații de la New Delhi insistă că India nu are aliați, ci doar parteneri, Franța le apare într-adevăr ca fiind una dintre cele mai de încredere țări.

Cele două națiuni au, de asemenea, un obiectiv comun: autonomia strategică, așa cum a rezumat Mohan Kumar, ambasadorul Indiei în Franța între 2015 și 2017: „India nu publică o carte albă pentru politica sa externă. Așadar, atunci când mi se cere să explic liniile generale ale diplomației noastre, îi sfătuiesc să consulte cartea albă franceză. Ar putea fi aproape cuvânt cu cuvânt cea a țării noastre”.

Promovând o lume „multilaterală” pe cale de dispariție, Parisul și New Delhi au un obiectiv comun: reechilibrarea puterii globale. Ideea? Să evite să fie zdrobite între ciocanul american, întruchipat de un Donald Trump din ce în ce mai agresiv, cu politicile sale tarifare atât față de India, cât și față de Europa, și nicovala chineză, care inundă atât subcontinentul, cât și Bătrânul Continent cu produsele sale.

O bază navală inaugurată în Djibouti în 2017, porturi în Pakistan, Maldive, Sri Lanka, Myanmar… Beijingul își extinde, de asemenea, infrastructura maritimă în jurul apelor teritoriale indiene. Această situație este îngrijorătoare atât pentru New Delhi, cât și pentru Paris, deoarece Franța încearcă să-și mențină rolul de putere navală în Oceanul Indian, o răscruce strategică pentru comerțul dintre Europa și Asia.

Marți, 17 februarie, vizita oficială a lui Emmanuel Macron va începe cu un omagiu adus victimelor atacurilor teroriste de la Mumbai, care au făcut 175 de victime, inclusiv doi cetățeni francezi, în 2008. Președintele francez se va întâlni apoi cu vedete de la Bollywood, Mumbai fiind capitala industriei cinematografice. Cei doi șefi de stat vor trece apoi rapid la principalele subiecte: consolidarea legăturilor economice și strategice.

La aproximativ 15 miliarde de euro pe an, potrivit Palatului Élysée, comerțul bilateral dintre Franța și India nu este încă foarte ridicat. Potențialul este însă semnificativ, deoarece a cincea cea mai mare economie a lumii nu se numără încă printre primii zece parteneri comerciali ai Franței. Vizita președintelui francez este așteptată să fie însoțită de anunțuri de contracte, inclusiv cel legat de intenția Indiei de a achiziționa 114 avioane de vânătoare Rafale, informație care s-a scurs recent în presa locală.

Inaugurarea unei linii de asamblare a elicopterelor la Bangalore, un summit privind inteligența artificială, un proiect de transport… Sunt așteptate și alte anunțuri.

Emmanuel Macron va fi însoțit de numeroși directori generali, printre care se numără cei de la EDF, Schneider Electric, CMA-CGM, Dassault, Safran, Systra și Naval Group, toate aceste companii fiind deja prezente pe subcontinent. De asemenea, vor face această călătorie și directori de la startup-uri precum Owkin (sănătate), Pigment (software) și Aldoria (aerospațială).

Atât despre afaceri. Dar pe plan geopolitic, unele subiecte „iritante”, cum spun diplomații, rămân. Cum ar fi, de exemplu, faptul că India a continuat să cumpere petrol brut rusesc chiar și după războiul din Ucraina, ignorând sancțiunile occidentale?

„State precum Polonia, țările baltice sau Finlanda acceptă cu greu că India a continuat să cumpere petrol rusesc ani de zile, fără ca cineva să îndrăznească să le spună să se oprească”, notează politologul Christophe Jaffrelot. Această situație s-ar putea schimba însă.

„New Delhi ne cunoaște poziția, care este extrem de fermă față de Rusia”, afirmă o sursă franceză. „Nu ascundem cât este de important pentru noi să nu fie alimentat în niciun fel efortul de război rusesc pentru a face posibilă pacea”.

Ca parte a acordului dintre Statele Unite și India semnat pe 2 februarie, Donald Trump a sugerat că guvernul indian s-a angajat să reducă sau chiar să oprească importurile de țiței rusesc în schimbul unui acord comercial mai favorabil. Aceste afirmații nu au fost confirmate de guvernul indian. Chestiune care trebuie urmărită…

Relația ambiguă dintre New Delhi și Moscova este cu atât mai îngrijorătoare cu cât depășește simpla chestiune a importurilor de energie. De la Războiul Rece încoace, armata indiană a fost puternic dependentă de Kremlin, care este principalul furnizor de arme al New Delhi. Șaizeci la sută din arsenalul militar al Indiei este de origine rusă. „Rusia a fost întotdeauna alături de noi, la bine și la rău”, explică Abhijit Singh, un ofițer naval indian în retragere. „Ne este greu să abandonăm un partener istoric care ne-a susținut întotdeauna interesele, chiar dacă trebuie să recunoaștem că acțiunile lui Putin în Ucraina sunt complet inacceptabile”.

