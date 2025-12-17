Ministerul turc al Apărării a anunțat marți că avioanele F-16 turcești au intervenit pentru a elimina amenințarea reprezentată de o dronă „scăpată de sub control”, care se apropia de spațiul său aerian național din Marea Neagră.

Incidentul a avut loc în urma atacurilor ucrainene asupra „flotei din umbră” a Rusiei în Marea Neagră și a avertismentelor din partea parlamentarilor turci cu privire la riscul extinderii războiului Moscovei în Ucraina, notează „Euronews” (Italia). Avioanele de vânătoare au intervenit, după ce drona a fost detectată, a declarat Ministerul turc al Apărării într-un comunicat, transmis luni seară. „Pentru a evita posibile daune, drona a fost doborâtă într-o zonă sigură, în afara zonelor populate”, se arată în comunicat. Comunicatul nu a oferit detalii suplimentare cu privire la locația sau ora incidentului.

Săptămâna trecută, forțele rusești au atacat porturile Cernomorsk și Odessa din sud-vestul Ucrainei și au avariat trei nave de marfă deținute de turci. Acest lucru s-a întâmplat după ce dronele navale ale Kievului au lovit două petroliere din flota rusă din umbră în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a Turciei, pe 28 noiembrie.

În urma acestor atacuri cu drone, președintele rus Vladimir Putin a amenințat că Moscova ar putea „să taie Ucrainei accesul la mare”.

Flota rusă din umbră este formată din petroliere mai vechi, adesea înregistrate sub pavilioane de conveniență în țări precum Comore sau Panama, folosite pentru a eluda sancțiunile occidentale, transportând petrol rusesc cu transponderele lor oprite pentru a evita detectarea.

Turcia, care, cu aproximativ 1.330 de kilometri, are cea mai lungă linie de coastă la Marea Neagră, este din ce în ce mai îngrijorată de atacurile din apele sale.

Luna trecută, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că atacurile Ucrainei asupra petrolierelor din flota rusă din umbră reprezintă o „escaladare îngrijorătoare” a conflictului. „Nu putem tolera aceste atacuri, care amenință siguranța navigației, a vieții și a mediului, în special în zona noastră exclusivă”, a declarat Erdoğan într-un discurs televizat.

Turcia, membră NATO, a menținut legături strânse cu Rusia și Ucraina pe parcursul războiului de aproape patru ani. La începutul acestui an, a găzduit discuții la nivel scăzut între Ucraina și Rusia, dar singurul progres semnificativ de la Istanbul a fost schimbul de prizonieri de război.

Sursa: Rador Radio România