Vizita președintelui Nicușor Dan la Washington a devenit virală nu prin tema centrală - prima reuniune a Consiliului pentru Pace în Gaza -, ci prin gafa președintelui american Donald Trump.

Pe 19 februarie, președintele României a dat mâna cu președintele Donald Trump, care l-a menționat și în discursul de deschidere, prezentându-l drept premier.

În discursul de deschidere a primei ședințe a Consiliului pentru Pace, Trump s-a referit la ”premierul Dan din România" și a vorbit în termeni apreciativi despre români: "Oameni minunați, oamenii din România sunt fantastici", a spus el. Trump a adăugat că mulți lucrează în SUA, "oameni foarte serioși".

Trump a mai făcut o confuzie la reuniune, prezentându-l pe Edi Rama drept președinte al Albaniei, deși el e premier.

Într-o conferință de presă după reuniune, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre gafa lui Donald Trump și a răspuns: "Nu e timpul trecut, se mai întâmplă".



Casa Albă a invitat oficial cel puțin 50 de țări să se alăture Consiliului pentru Pace înființat de președintele Donald Trump. 26 de țări sunt membri fondatori ai Consiliului, doar doi din Uniunea Europeană - Ungaria și Bulgaria.

Bula suveranistă a primit gloanțe

Imediat după gafă, rețelele sociale, cu precădere grupurile, paginile, persoanele publice, dar și unele site-uri de știri care alimentează teorii conspirative, false și mincinoase au decupat momentul și l-au prezentat ca fiind un semnal din partea SUA, potrivit căruia "nu ar recunoaște legitimitatea președintelui României".

Factual.ro scrie că, în ciuda erorii comise de președintele american, Nicușor Dan a fost prezentat de către gazde drept „președintele României” înaintea discursului pe care l-a susținut (minutul 2:44:05).

Sursa citată reamintește și că Nicușor Dan a fost ales președinte al României după al doilea tur de scrutin din 18 mai 2025, câștigând cu o diferență de peste 800.000 de voturi.

La două zile după alegeri, Ambasada SUA la București a transmis un mesaj de cooperare pentru președintele Dan pe rețelele sociale: „Așteptăm cu interes să colaborăm cu Nicușor Dan, în calitate de președinte al României, și cu noul guvern, pentru a promova prioritățile noastre comune, precum apărarea, energia și parteneriatele comerciale”, a transmis ambasada.

La zece zile după alegeri, președintele Nicușor Dan a confirmat pe rețelele sociale că a avut un apel telefonic cu Donald Trump, căruia i-a mulțumit pentru felicitările călduroase, reafirmând importanța parteneriatului dintre cele două state.

Aceste gesturi diplomatice confirmă fără echivoc recunoașterea legitimității președintelui României de către administrația de la Casa Albă.

Donald Trump are antecedente în încurcarea numelor și a funcțiilor

În ianuarie 2024, Donald Trump a confundat-o pe Nikki Haley, rivala sa din primarele republicane, cu fosta președintă a Camerei Democrate, Nancy Pelosi.

Trump a explicat că totul este o strategie retorică, nu o scăpare de memorie.

În octombrie 2025, vorbind despre rolul său în soluționarea unui conflict internațional, Trump a spus că ar fi rezolvat „războiul dintre Azerbaijan și Albania”, deși conflictul real a fost între Azerbaijan și Armenia.



Într-o remarcă publică din 2024, Trump l-a identificat pe Viktor Orbán (prim-ministru al Ungariei), cu care este prieten bun, drept „liderul Turciei”.

În februarie 2026, la un eveniment internațional, Trump a avut dificultăți în a pronunța corect numele lui Shavkat Mirziyoyev, președintele Uzbekistanului și al lui Abdel Fattah el-Sisi, președintele Egiptului, pe care era pe punctul să îl numească „general/president".

Traian Băsescu, făcut premier de George W. Bush

La deschiderea Summitului NATO de la București din 2008, președintele SUA de atunci, George W. Bush, i-a mulțumit lui Traian Băsescu, dar a amestecat referirea la funcția executivă (premier), deși la acel moment Băsescu era președinte.

+++

Un raport

Isterizarea vine la câteva zile după ce Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA acuza Comisia Europeană de interferențe în alegerile din mai multe țări europene, între care și România, începând din 2023. Deși raportul a fost întocmit de republicanii lui Donald Trump, actul nu reprezintă o poziție oficială a SUA.

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu pentru Digi24, că „problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. "Suntem aici la Washington. Chiar am discutat mai devreme cu domnul ambasador, care îi însoțește pe toți oficialii români la diferite întâlniri, la diferite niveluri, cu structuri ale administrației americane. Nimeni n-a mai ridicat subiectul acesta. În raportul de care faceți vorbire, nu e vreo luptă între Statele Unite și România. Este o tensiune între Statele Unite și Europa pe reglementarea giganților din zona de rețele sociale. Da, și e o tensiune, și atunci România a fost dată ca exemplu, dar problema legitimității administrației din România nu mai există în Statele Unite", a spus Dan, întrebat dacă au fost dezbateri despre legitimitatea actualului regim din România.

+++

În concluzie, anumite greșeli de exprimare, opinii sau păreri ale unor apropiați ai președintelui SUA nu reflectă poziția oficială a Americii, iar până la acest moment nu au fost luări de cuvânt oficiale prin care Administrația Trump să conteste sau să critice puterea de la București, la fel cum nu au fost poziții oficiale nici legate de opoziție, fie ele critice sau apreciative.