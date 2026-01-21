Votul europarlamentarilor PSD a înclinat decisiv decizia Parlamentului European în favoarea verificării Acordului Mercosur de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al social-democraților.

Decizia de miercuri a Parlamentului European de a solicita CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, față de 324 de voturi împotrivă: "Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferența".

"Așa cum a promis, PSD a votat pentru protejarea fermierilor români și a sectorului agricol din România și din Europa. Votul exprimat astăzi în Parlamentul European va suspenda procedura de adoptare a Acordului Mercosur până la pronunțarea CJUE. PSD va continua să folosească toate canalele posibile pentru a determina ca instituțiile europene să introducă în Acord garanții ferme și eficiente care să asigure o competiție egală între fermierii europeni și cei din America Latină", se mai precizează în comunicat.

PSD susține că "beneficiile incontestabile" ale Acordului Mercosur nu trebuie obținute în dauna unor sectoare de activitate care au o pondere semnificativă în economia națională a României: "Susținem Acordul, dar cu garanții corecte pentru fermierii români și europeni".

Parlamentul European a decis miercuri să trimită Acordul UE-Mercosur la Curtea Europeană de Justiție (CJUE) pentru verificarea legalității.

O majoritate restrânsă a votat în favoarea rezoluției, depusă de eurodeputați ecologiști și de stânga și susținută de liberali, socialiști și politicieni de centru-dreapta.

Textul solicită Curții de Justiție a UE să verifice dacă anumite părți ale acordului sunt conforme cu tratatele UE.



