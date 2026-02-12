Deși nu e o idee nouă și funcționează deja de ani buni în diverse formate, Europa cu două viteze e tot mai vehiculată, iar liderii europeni au venit cu noi propuneri la reuniunea informală din Belgia. România nu pare ancorată în realitate.

„O singură Europă, o singură piață, acesta a fost subiectul principal al discuției de astăzi și aceasta este ambiția noastră”, a declarat președinta Comisiei Europene, Urusla von der Leyen, anunțând o foaie de parcurs a reformelor necesare pentru stimularea competitivității.

Aceasta va fi prezentată înaintea următoarei reuniuni oficiale a liderilor europeni la Bruxelles, în martie.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar dori o concretizare a acestei propuneri până la sfârșitul lui 2027.

Von der Leyen a explicat ce înseamnă întărirea cooperării: ”Deseori avansăm cu viteza celui mai lent, iar cooperarea presupune ca cel puțin 9 state membre să facă parte (dintr-o inițiativă), dar orice state membru se poate alătura oricând”.



Și Von der Leyen și liderul Consiliului European, Antonio Costa, au subliniat faptul că liderii celor 27 de state membre doresc o Uniune Europeană mai rapida și mai eficientă, astfel că s-au angajat joi să aplice reforme pentru a redresa competitivitatea economiei europene, pentru a rezista mai bine presiunilor din partea Chinei și a SUA.

Reducerea birocrației și simplificarea regulilor - susținute în special de cancelarul german Friedrich Merz sunt două dintre măsurile avute în vedere pentru a ajunge urgent la o piața unică. Costa ar vrea ca acest lucru să se întâmple în 2026 și 2027.

De asemenea, e nevoie de un set de reguli simple care să permită companiilor europene să poată funcționa la fel în toate statele membre.

În privința prețurilor la electricitate, Costa a spus că tranziția energetică rămâne pe termen lung cea mai bună strategie pentru ca UE să ajungă la autonomie strategică și prețuri scăzute. dar e nevoie de soluții pragmatice care să se focuseze pe problemele specifice ale fiecărui stat membru.

Protejarea industriilor strategice și reducerea dependențelor, precum și necesitatea relațiilor comerciale cu țerți sunt alte propuneri discutate la castelul Alden Biesen.

Costa a mai atras atenția că ”Europei îi lipsesc investițiile fără de care nu poate exista competitivitate”, pledând pentru un sistem finaciar ”unic și eficient”.

Nicușor Dan insistă să nu vadă Europa cu două viteze

Ideea unei Europe cu două viteze, deloc nouă, a avansat de la periferie în centrul dezbaterii politice, pe fondul nemulțumirii unor state care s-au săturat să aștepte alte state pe anumite dosare.

Întrebat în conferința de presă de după reuniune despre acest subiect, președintele Nicușor Dan a susținut că ”nu se pune problema ca în mod administrativ, în cadrul Uniunii Europene, să existe categorii diferite de țări”.

”Această discuție nu există. Ce există, ce e legitim, și facem și noi asta, de exemplu am făcut-o când am avut dezbaterea pe legea privind emisiile de carbon și ETS și toate astea, sunt grupuri de țări care constată că au obiective comune și se reunesc pentru a se armoniza”, a spus Dan.

Înainte de reuniune, președintele a susținut că nu ar trebuie să ne sperie această propunere.

"Nu trebuie să ne sperie asta. Europa cu mai multe viteze, sau cel puțin așa cum este ideea la momentul ăsta, este pur și simplu reuniuni de țări, cum a fost reuniunea dinainte, de acum o oră, în care țări care au anumite idei se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului. Deci aici nu trebuie să avem vreo îngrijorare", a spus președintele.

Țările care vor să accelereze sunt în zona euro, unde România își propune să adere într-un orizont de 3-4 ani:

"Trecerea României la euro e benefică. (...) Cu cât economia ta este mai integrată într-o economie care permite firme care se desfășoară pe spații mai largi, cu atât firmele alea vor fi mai productive, cu atât mai mult vei avea locuri de muncă bine plătite în țara ta. Condițiile sunt cele pe care le cunoaștem. Să aderi la moneda euro trebuie să ai și pe deficit, și pe datorie trebuie să intri în niște indicatori în care noi putem să ne propunem să fim într-un orizont de 3-4 ani".

De la diagnostic la acțiune

Înaintea reuniunii informale, reprezentanți ai industriei europene au solicitat liderilor UE să abordeze cu mai multă urgență provocările economice cu care se confruntă blocul comunitar.

”Vă îndemnăm să treceți de la diagnostic la acțiune și de la planuri la rezultate, cu un singur obiectiv: salvarea industriei noastre. Nu anul viitor, nu săptămâna viitoare, ci astăzi”, se arată într-o declarație comună.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că UE ar trebui să încerce să respecte termenul limită din iunie pentru a ajunge la un consens între cele 27 de state membre sau, dacă este necesar, să avanseze într-un grup mai restrâns.

”Trebuie să acționăm rapid și avem nevoie de decizii concrete până în iunie”, a spus președintele francez. ”Dacă, în anumite domenii, nu avansăm toți 27, avem dreptul să optăm pentru o cooperare consolidată [între un număr mai mic de membri ai UE] pentru a avansa mai rapid”.



