Summitul de două zile început pe 24 februarie la Washington, cu oficiali SUA și UE, vizează acorduri pentru Coridorul Vertical și consolidarea comerțului cu GNL american, pentru independență energetică față de Rusia, scrie „Energy Mag” (Grecia).

După ce a făcut alegerea strategică de a merge pe deplin pe aceeași linie cu SUA, Grecia urmărește să valorifice acest parteneriat pentru a obține un beneficiu de dezvoltare, precum și pentru a-și asigura un nou rol care îi va consolida poziția în fața Turciei, care, datorită Rusiei, a reprezentat „intersecția” energetică pentru regiunea extinsă. De aici și criticile dure formulate ieri de ministrul grec al energiei cu privire la rolul Turciei de a fi „ușa din dos” pentru intrarea în Europa a gazelor rusești aflate sub embargou.

Declarația comună

O perspectivă asupra noii arhitecturi în curs de configurare a fost oferită încă de ieri, 24 februarie, prin semnarea unei declarații comune pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale a Europei Centrale și de Est de către miniștrii Energiei și reprezentanții a 13 țări: Grecia, Bulgaria, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Moldova, Ucraina, Croația, Lituania, Serbia, Bosnia și Herțegovina și Statele Unite ale Americii, în marja Reuniunii Ministeriale organizate la Washington de către Casa Albă și Consiliul Național pentru Dominanță Energetică (NEDC) al SUA, cu titlul „Summitul Transatlantic pentru Securitatea Gazelor”.

Declarația comună semnată din partea Greciei de ministrul Mediului și Energiei, Stavros Papastavrou, se referă direct la Coridorul Vertical Grecia-Ucraina. Participanții și-au exprimat intenția de a lucra pentru promovarea unor cadre de reglementare a tarifelor eficiente și rentabile și pentru atenuarea sau, acolo unde este posibil, eliminarea reglementărilor care ar împiedica importurile de gaze naturale, construirea de noi infrastructuri și stabilitatea pe termen lung a comerțului.

În același timp, aceștia recunosc importanța deosebită a dezvoltării proiectelor de gaze naturale lichefiate (GNL) în țări precum Grecia, Croația, Lituania și Polonia, precum și a exploatării capacității subterane de stocare de care dispune Ucraina, angajându-se în același timp să mobilizeze capital public și privat „inclusiv agenții de credit pentru export și instituții financiare multilaterale” pentru investiții în infrastructură.

De asemenea, participanții la proiect își propun să sporească lichiditatea piețelor, cu scopul de a asigura o aprovizionare sigură, rezilientă și accesibilă. Cele 13 țări împărtășesc, de asemenea, obiectivul comun de a preveni manipularea energiei, de a consolida integrarea regională și de a crea oportunități reciproc avantajoase pentru companiile europene și americane.

Interes sporit

La Washington s-au adunat în aceste zile delegații din întreaga regiune sud-est europeană, precum și reprezentanți ai mai multor companii care încearcă să-și găsească un „loc” pe această nouă hartă. Deși lista inițială de participanți includea douăsprezece țări europene, cea finală ajunge, se pare, la douăzeci și două. Pe lângă Grecia, participă următoarele țări: Albania, Austria, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Germania, Ungaria, Letonia, Lituania, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia și Ucraina.

Companii mari

În plus, sunt prezenți înalți oficiali ai UE și mari companii energetice din SUA și Europa. Printre cele peste cincizeci de companii participante din 13 țări, din Grecia sunt prezente următoarele: Aktor Group, DESFA, Atlantic See LNG Trade S.A., Metlen, GasTrade, PPC și ONEX Ship yards & Technologies Group. Din SUA participă companii energetice și de investiții precum Berkshire Hathaway, Cheniere Energy, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Glencore, S&P Global, Shell USA, Siemens Energy, Woodside Energy Group, în timp ce din alte țări, sunt prezenți la Washington reprezentanți ai operatorilor sistemelor de transport de gaze: Bulgartransgaz, TotalEnergies, Orlen, Transgaz.

Summitul SUA are loc, în esență, ca o continuare a conferinței P-TEC, care a avut loc în noiembrie anul trecut la Atena și a produs prima serie de acorduri în domeniul energiei. Acum sunt în curs de elaborare alte noi acorduri între companii europene și americane, care vor confirma cooperarea transatlantică puternică în sectorul energetic. Grecia aspiră să joace un rol cheie, lucru subliniat recent de ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou.

Noi acorduri încheiate de mari companii grecești

În cadrul summitului, a fost demarată procedura de semnare a unei serii de șase acorduri pe termen lung sau, mai corect spus, memorandumuri de cooperare pentru furnizarea de GNL american. Ieri, compania Aktor a anunțat patru astfel de acorduri, iar astăzi sunt așteptate anunțuri pentru memorandumurile de înțelegere ale Metlen cu Shell și ale multinaționalei maghiare MET cu Shell. În esență, acest lucru demonstrează disponibilitatea SUA de a-și pune amprenta asupra noii realități din Europa de Est la nivel statal, dar și corporativ.

Concret, Atlantic See LNG Trade a obținut noi acorduri pe termen lung pentru vânzarea de GNL american către patru țări. Potrivit relatărilor, prin aceste acorduri, Coridorul Energetic Vertical devine realitate, iar Grecia câștigă un avantaj strategic în contextul unei volatilități geopolitice, ceea ce o transformă într-un hub energetic stabil și internațional pentru regiunea mai largă. În esență, potrivit Atlantic See LNG Trade, Grecia „se află în centrul unei opțiuni strategice a SUA de a utiliza Grecia ca punct de intrare pentru GNL-ul american, ceea ce oferă Europei o alternativă energetică în contextul interzicerii gazelor naturale rusești și, în același timp, creează o oportunitate istorică pentru Atena, care nu ar trebui ratată.”

Mai exact, Atlantic See LNG Trade, la care Grupul Aktor participă cu 60% și DEPA Commercial cu 40%, a semnat acorduri de vânzare GNL pe termen lung cu 4 țări din Coridorul Vertical:

- cu Ministerul Infrastructurii și Energiei din Albania.

- cu compania publică Bulgargaz din Bulgaria.

- cu Aluminij Industries și grupul M.T. Abraham din Bosnia și Herțegovina.

- cu Naftogaz din Ucraina.

Papastavrou: Am făcut din geografie o forță geopolitică

În declarația făcută ieri, la sosirea la Institutul Donald J. Trump pentru Pace pentru a participa la Reuniunea Ministerială organizată de Casa Albă și Consiliul Național pentru Dominanță Energetică (NEDC) al SUA, cu titlul „Summitul Transatlantic pentru Securitatea Gazelor”, ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, a declarat: „Am făcut din geografia noastră o forță geopolitică. Am transformat credibilitatea și stabilitatea noastră internațională într-un pol de atracție pentru investiții și cooperare”. El a mai spus despre Coridorul Vertical că nu este un simplu proiect, ci un parteneriat strategic care consolidează securitatea energetică, extinde opțiunile Europei și îmbunătățește poziția Greciei. „Cu Chevron, cu ExxonMobil, cu Coridorul Vertical, Grecia devine mai puternică. Iar pentru cetățeanul grec, aceasta înseamnă mai multe investiții, mai multe locuri de muncă, mai mulți bani pentru economia greacă. Dar înseamnă și o mai mare încredere în sine, o mai mare mândrie pentru patria noastră, care nu urmează evoluțiile, ci le determină”, a subliniat el.

Prima zi a summitului

În prima zi a Summitului, 24 februarie, lucrările au fost deschise de secretarul de interne al SUA, Doug Burgum, șeful Consiliului pentru Dominanță Energetică. A avut loc o discuție despre viitorul relațiilor energetice dintre Europa și SUA, precum și o reuniune a miniștrilor energiei.

De notat că summitul are loc într-un moment în care Europa accelerează decuplarea de gazul rusesc. În același timp, partea americană subliniază necesitatea unei aprovizionări cu energie în cantitate suficientă și la costuri reduse ca factor cheie al puterii geoeconomice.

În acest context, crucială va fi și întâlnirea din data de 25 februarie pe care ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, o va avea cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, precum și cu șeful Consiliului Național pentru Dominanță Energetică al SUA, Doug Burgum, și cu membri ai Congresului și Senatului SUA, având ca subiect principal pe ordinea de zi Coridorul Vertical. Papastavrou va participa de asemenea la ceremonia de semnare a acordului ONEX-Hanwa, care privește un plan pentru construcția de nave de război și nave pentru transport de resurse energetice. Joi, 27 februarie, ministrul grec va participa la Conferința de Cooperare UE-SUA în domeniul GNL, care va avea loc în Pennsylvania, iar pe 28 februarie va avea întâlniri cu senatori la New York.

Sursa: Rador Radio România