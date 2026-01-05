Propaganda rusă susține că Uniunea Europeană blochează în mod deliberat negocierile de pace privind Ucraina și prelungește războiul.

Un expert ceh avertizează însă că aceasta este o narațiune de dezinformare intenționată - potrivit lui, adevăratul actor care blochează pacea este Rusia, scrie Euractiv Cehia.

La începutul lunii decembrie, site-ul web pro-rus sputnikglobe.com a publicat un raport în care susținea că liderii europeni blochează în mod intenționat un acord de pace între Rusia și Ucraina. Site-ul susține că liderii vor să prelungească conflictul astfel încât UE să se poată transforma într-o alianță militară, iar Comisia Europeană în guvernul de facto al unui stat federal european. Acest lucru a fost relatat de site-ul euvsdisinfo.com, care monitorizează dezinformările.

Potrivit lui Pavel Havlíček (TOP 09), expert ceh din cadrul Asociației pentru Afaceri Internaționale, răspândirea acestei dezinformări se încadrează în procese geopolitice mai ample, "Kremlinul punând SUA și Europa una împotriva celeilalte într-o dinamică polițist bun/polițist rău".

Momentul respectiv susține această interpretare. Raportul a apărut pe 8 decembrie, în zilele în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski purta discuții privind negocierile de pace cu liderii europeni la Londra și cu reprezentanții instituțiilor UE la Bruxelles. Discuțiile au vizat în special planul în 28 de puncte pentru a pune capăt războiului din Rusia, prezentat de președintele american Donald Trump la sfârșitul lunii noiembrie. Planul a atras un val de critici din Europa pentru că a fost adaptat cerințelor Rusiei. Conform declarațiilor lui Zelenski, Ucraina a ajustat apoi planul împreună cu partenerii săi europeni înainte de discuțiile cu Statele Unite la Berlin pe 15 decembrie.

Potrivit lui Havlíček, realitatea este exact opusul a ceea ce susține narațiunea Kremlinului.

"Conform acestei narațiuni, practic orice face UE – trimiterea de bani, materiale sau apărarea Ucrainei în negocierile internaționale de pace – este prezentat ca o prelungire a războiului. În realitate, Rusia este cea care a acționat complet neconstructiv în tot acest timp, cerând concesii maximaliste din partea Ucrainei fără a oferi nimic în schimb", a explicat el.

Conform declarațiilor președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa, obiectivul Europei este "o Ucraină puternică atât pe câmpul de luptă, cât și la masa negocierilor". Reprezentanții europeni subliniază, de asemenea, în repetate rânduri, că Ucraina însăși trebuie să decidă condițiile pentru încheierea războiului.

Este adevărat că, ca răspuns la agresiunea rusă continuă și la amenințarea tot mai mare a Rusiei, Uniunea Europeană își consolidează capacitățile de apărare militară printr-o serie de inițiative. Cu toate acestea, acestea nu sunt legate direct de negocierile privind încheierea războiului și nu duc la transformarea UE într-o alianță militară. Dimpotrivă, liderii celor 27 de state membre ale UE nu au reușit de mult să ajungă la un acord privind aprofundarea politicii de securitate și externă comune a UE. Cel mai mic numitor comun este tocmai acordul că activitățile UE nu înlocuiesc NATO. Nici nu există un consens privind aprofundarea integrării europene către un model federal. În acest caz, o serie de țări europene, inclusiv Cehia, se opun.

Într-un anumit sens, însă, "șoptitorii pro-Kremlin" au dreptate, adaugă Havlíček. "Și anume, Europa nu vrea să lase Ucraina să cadă și, dimpotrivă, vrea să-i ofere asistență și sprijin în lupta sa justă de a-și apăra teritoriul și interesele, pe care Kremlinul le subminează prin invazia sa".

O narațiune similară a apărut și în Cehia. Afirmațiile conform cărora UE prelungește războiul au fost făcute în august anul acesta – într-un context similar, și anume înainte de discuțiile Trump-Putin din Alaska – de exemplu de fostul președinte ceh Václav Klaus. El nu a specificat însă motivele. El a etichetat doar inițiativele UE drept anti-pace. "Suntem profund îngrijorați și, prin urmare, respingem ferm încercările unor puteri europene și ale Uniunii Europene de a paraliza această întâlnire dintre Rusia și Statele Unite, de a bloca încetarea luptelor și de a prelungi războiul cu orice preț", a declarat Klaus.

Prezentarea UE ca un actor care nu dorește pacea este, de asemenea, o temă recurentă pe o serie de site-uri cehe de dezinformare și conspirație. Acestea scriu, de exemplu, că "UE, Germania, Franța și Regatul Unit fac tot posibilul pentru a împiedica pacea", că "politicienii euro-entuziaști susțin instigarea la război a Bruxelles-ului" sau că "Occidentul escaladează tensiunile, iar liderii UE sunt niște bestii însetate de sânge". Între timp, Comisia Europeană a declarat de mult timp că își dorește o pace justă și durabilă.