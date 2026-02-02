Prin eludarea sancțiunilor internaționale, flota rusă permite Moscovei să finanțeze războiul pe care îl poartă în Ucraina de aproape patru ani. O adevărată ciocnire există între puterile occidentale și Rusia, notează „Le Point” (Franța).

Crucială pentru economia rusă, flota fantomă, compusă din aproximativ 600 de nave (un număr care s-a dublat din 2022), este acum ținta numeroaselor sancțiuni din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite, care încearcă constant să crească presiunea asupra Moscovei.

Joi, 29 ianuarie, nava „Grinch” a fost abordată în Marea Mediterană în timpul unei operațiuni a comandourilor navale franceze în apele internaționale. Aceasta este a doua navă interceptată de Paris, după Boraçay în septembrie anul trecut.

Motivul pentru care UE și SUA își intensifică eforturile în acest domeniu este că 65% din petrolul rusesc este comercializat prin intermediul acestor nave. Aceasta generează venituri anuale între 87 și 100 de miliarde de dolari, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale [Center for Strategic and International Studies], un think tank cu sediul la Washington. „Pentru a pune acest lucru în perspectivă, veniturile din această rețea de comerț ilicit au egalat, dacă nu au depășit, valoarea totală a ajutorului economic și militar acordat Ucrainei de la începutul războiului”, precizează think tank-ul.

Această flotă fantomă permite Moscovei să ocolească sancțiunile și embargourile occidentale, să-și finanțeze operațiunile militare și să desfășoare activități hibride, cum ar fi sabotajul și traficul de arme, potrivit „Foreign Affairs”.

Occidentul continuă să crească presiunea.

Totuși, presiunea asupra Moscovei din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite rămâne constantă. Washingtonul a indicat, de asemenea, că a impus sancțiuni suplimentare companiilor petroliere iraniene și rusești pentru a descuraja cumpărătorii, explică „The Economist”.

Navele sunt acum incluse în mod regulat pe lista neagră. Acesta este cazul pentru 623 de nave în 2025, comparativ cu doar 225 în anul precedent. „Aproximativ 40% dintre navele care au transportat petrol rusesc anul trecut se află acum pe o listă neagră a cel puțin unui guvern”, continuă săptămânalul britanic.

Așadar, pentru a continua să opereze, multe nave rusești „își uzurpă pozițiile”, „își schimbă numele” sau „își transferă clandestin încărcătura către alte nave în ape slab reglementate sau nereglementate”, explică aceeași analiză. De asemenea, trebuie să urmeze rute mai lungi pentru a evita inspecțiile.

Schimbările de pavilion sunt tot mai numeroase

Moscova a găsit o alternativă pentru a facilita transportul petrolului său: schimbarea pavilionului. Optând pentru țări terțe mai permisive, precum Panama sau Liberia, flota rusă evită un număr semnificativ de inspecții. Dar și aici, Statele Unite au ripostat prin impunerea de sancțiuni acestor țări.

Apoi s-au orientat către țări precum Comore, Barbados, Gambia și Sierra Leone, înainte de a se îndrepta spre națiuni mai mici, precum Guyana, Aruba și Antilele Olandeze, care nu au registre oficiale, explică Windward, o companie specializată în monitorizarea oceanelor bazată pe inteligența artificială.

Windward afirmă că „schimbările de pavilion au atins niveluri fără precedent în 2025 și continuau într-un ritm record la începutul anului 2026”. Peste 700 de nave și-au schimbat pavilioanele de cel puțin două ori anul trecut, specifică compania, iar patru dintre ele au suferit șase schimbări.

Dacă Moscova este reticentă în a-și abandona flota fantomă atât de ușor, în ciuda cascadei de sancțiuni, acest lucru se datorează și investițiilor sale foarte mari. Potrivit Kyiv School of Economics, Rusia a investit peste zece miliarde de dolari în această flotă fantomă.

Sursa: Rador Radio România