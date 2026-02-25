Pavel Durov, fondatorul aplicației de mesagerie Telegram, este anchetat penal în Rusia pentru promovarea activităților teroriste. Ziare pro-guvernamentale rusești au relatat că Durov este suspectat de „complicitate la activități teroriste”.

Conform informațiilor, peste 153.000 de infracțiuni au fost comise folosind platforma în Rusia din 2022, dintre care 33.000 au fost de natură „teroristă și extremistă”, inclusiv organizarea de explozii, incendieri la birourile de recrutare militară și crime, notează „Euronews” (Italia).

Aplicația de mesagerie Telegram ar fi folosită pentru a comite infracțiuni, printre care promovarea sinuciderii, a intimidării, a crimei, a „propagandei LGBT”, a pornografiei infantile, a vânzării de droguri și a distribuirii de documente false, conform acestor articole. „Radicalii, dependenții de droguri, criminalii și teroriștii au început să reprezinte amenințări la adresa societății noastre” datorită „iluziei anonimatului”, a declarat „Rossiyskaya Gazeta”.

Conform relatărilor Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse, atacul terorist de la Crocus City Hall din Moscova din martie 2024, soldat cu 149 de morți, a fost coordonat tot prin intermediul Telegram.

Publicațiile îl numesc pe Pavel Durov însuși un „domn influențat de străini” și îl acuză că „a ajutat direct inamicul în războiul hibrid”.

În august 2024, Pavel Durov a petrecut patru zile în detenție în Franța înainte de a fi eliberat pe o cauțiune de 5 milioane de euro și i s-a interzis să părăsească țara, o interdicție care a durat până în primăvara anului 2025.

Franța l-a acuzat pe antreprenorul IT de complicitate la infracțiuni comise de alte persoane prin intermediul Telegram, printre care fraudă, spălare de bani, distribuire de pornografie infantilă și droguri.

Potrivit anchetatorilor, Pavel Durov ar fi trebuit să fie tras la răspundere pentru aceste infracțiuni, deoarece Telegram a ignorat solicitările poliției franceze, nereușind astfel să prevină comiterea infracțiunilor. În total, jandarmeria franceză a numărat 2.460 de cazuri de solicitări fără răspuns în 11 ani.

În urma reținerii lui Pavel Durov, administrația Telegram a numit absurdă încercarea de a-l pedepsi pe șeful aplicației de mesagerie pentru încălcări interne, dar a început să răspundă mai activ solicitărilor din partea agențiilor europene de aplicare a legii.

Sursa: Rador Radio România