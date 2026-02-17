Soldații ucraineni au mai multă experiență în combaterea dronelor și în integrarea rapidă a tehnologiilor moderne de comandă, a explicat un purtător de cuvânt al armatei germane.

Instructorii ucraineni își vor împărtăși experiența de pe câmpul de luptă în cadrul unor școli militare germane, după ce a fost semnat un acord între ministerele apărării german și ucrainean, a declarat un purtător de cuvânt al armatei pentru dpa. „Planul este de a integra experiența soldaților ucraineni în antrenament, în special în școlile de antrenament ale armatei”, a adăugat el.

Prin acest acord, Bundeswehr vine în întâmpinarea schimbărilor semnificative de pe câmpul de luptă din Ucraina. Soldații ucraineni au o vastă experiență în utilizarea și contra-desfășurarea dronelor, precum și în integrarea rapidă a tehnologiilor moderne de comandă și control în unitățile de luptă, notează Süddeutsche Zeitung.

Săptămâna trecută, The Wall Street Journal a relatat că, în timpul unui exercițiu NATO în statele baltice din 2025, o echipă de aproximativ zece ucraineni "a imobilizat" numeroase vehicule blindate și alte ținte într-un timp foarte scurt. Un participant la exercițiu a declarat cotidianului american că unitatea adversă, condusă de estonieni și în care se aflau și ucraineni, a făcut "inoperabile două batalioane într-o singură zi”. Forțele NATO nu au reușit să elimine echipele adverse care operau cu drone.

NATO a refuzat să comenteze detaliile exercițiului de anul trecut.

Un purtător de cuvânt a subliniat că scenariile exercițiului pot fi concepute în mod deliberat pentru a oferi părții adverse un avantaj.