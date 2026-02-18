„Bulgaria a ales una dintre cele mai greșite modalități cu privire la cererea sa de a adera la Consiliul pentru Pace”, comentează Milen Keremedciev, fost ministru adjunct de externe al Bulgariei, scrie „Mediapool” (Bulgaria).

Singurele două state membre ale Uniunii Europene care au participat la inițierea controversatei inițiative a președintelui Donald Trump sunt Bulgaria și Ungaria. Cu toate acestea, decizia cabinetului demisionar de a se alătura la aceasta este supusă ratificării de către parlament. În momentul de față, nu este încă clar dacă și la ce nivel Bulgaria va participa la prima reuniune, programată pentru 19 februarie la Washington.

Semnătura prim-ministrului demisionar nu este validă, deoarece nu există și se pare că nu va exista nicio ratificare în zilele următoare. Aderarea noastră acolo nu poate fi legitimă, consideră Keremedciev.

Potrivit spuselor sale, Bulgaria s-a făcut de râs în fața administrației americane, semnând un document fără semnificație juridică.

„Există o mare diferență între a fi fondator și a fi observator în această organizație”, a specificat el, având în vedere solicitările altor țări de a participa doar ca observatori.

„Bulgaria nu este în prezent oficial la masă. Semnăturile care au fost date nu sunt legitime. Mai degrabă avem statut de observator cu statut de fondator prin semnătură”, a explicat Keremedciev la Radiodifuziunea Națională Bulgară.

„Ne este deja rușine de această acțiune a noastră. După toată fanfara și formalitățile care au însoțit semnătura noastră, s-a dovedit că era de fapt invalidă”, a subliniat fostul ministru adjunct al afacerilor externe. „Bulgaria a făcut cei mai greșiți pași în această încurcătură".

„Trump face tot posibilul pentru a ocoli organizațiile internaționale. El demonstrează că ar dori să impună pacea de unul singur sau cu sprijin limitat, în felul său. Prin urmare, ar fi corect ca liderii și instituțiile europene să monitorizeze îndeaproape aceste acțiuni, deoarece se creează centre paralele de influență și de luare a deciziilor”, a subliniat Milen Keremedciev.

Sursa: Rador Radio România