Președintele Nicușor Dan a declarat marți seară, de la Paris, după o reuniune a "Coaliției de Voință" pentru Ucraina, că documentul adoptat cu garanțiile de securitate va trece și prin Parlamentul României.

"A avut loc o ședință a Coaliției de Voință fizică, spre deosebire de multe altele care au fost prin sisteme electronice, cu participarea președintelui Zelenski și, foarte important, cu participarea celor doi emisari ai președintelui Trump pentru Ucraina, domnii Witkoff și Kushner. Coaliția de Voință, vă aduc aminte, este o reuniune a statelor care își propun să ajute Ucraina, marea lor majoritate europene, fie că sunt în UE, fie că nu sunt, cum e Norvegia, fie că sunt în NATO, fie că nu sunt, și câteva alte țări care sunt pe aceiași direcție, cum ar fi Canada, Australia, Japonia", a spus președintele Dan.

El a precizat că marți s-a făcut un pas important în sensul că, pe de o parte, s-a adoptat un document public și s-a definit un document militar, care nu este public, care prevede în concret cum vor fi exercitate aceste garanții de securitate, care sunt responsabilitățile pe care fiecare din participanții la această Coaliție și le asumă și cine coordonează pe fiecare din elementele de garanție.

"Foarte important, așa cum am spus, că Statele Unite sunt parte din aceste garanții de securitate, o dovadă că există un parteneriat transatlantic și un mesaj de unitate și de descurajare în fața Rusiei", a continuat Nicușor Dan.

Întrebat în legătură cu aceste garanții de securitate care vor fi oferite Ucrainei care va fi rolul României în cazul acestui mecanism de monitorizare a unui eventual acord de pace în Ucraina. și dacă se pune problema ca țara noastră să trimită trupe în țara vecină, Nicușor Dan a răspuns: "Coaliția asta știți că funcționează de doi ani și președinții României care au participat au avut un mandat pe care și l-au luat (Klaus Iohannis și Ilie Bolojan n.r.). Deci ceea ce dumneavoastră știți că România și-a asumat, cam același lucru este, adică nu trupe în Ucraina și suport logistic, pregătire pentru militari ucrainieni în România sau în alte țări europene în colaborare cu armate din respectivele țări, participare la programe comune de înarmare, lucruri pe care le cunoașteți. Asta este locul în care suntem azi și pentru ca documentul de azi să nu fie o simplă declarație de intenție, pentru fiecare din țări, inclusiv pentru România, aceste angajamente vor fi trecute prin Parlamente".

Concret, în momentul în care va exista "un decupaj pe fiecare dintre țări cu ce presupune asta, acest decupaj va fi un act pe care Parlamentul României îl va aroba", a mai adăugat Nicușor Dan.