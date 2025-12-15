Guvernul german a prezentat luni un plan în zece puncte pentru consolidarea cooperării germano-ucrainene în domeniul apărării.

Pe lângă o coordonare mai strânsă prin "consultări regulate la nivel înalt privind politica de apărare", înființarea de birouri de legătură pentru industria de apărare ucraineană la Berlin și un personal consolidat al atașaților militari la Ambasada Germaniei la Kiev, cooperarea în domeniul apărării va fi îmbunătățită în continuare prin "identificarea unor proiecte emblematice pentru cercetarea, dezvoltarea și producția comună" de echipamente de apărare, relatează Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ucraina va fi mai implicată în achiziționarea comună de echipamente de apărare cu partenerii europeni, iar Guvernul german intenționează, de asemenea, să ofere garanții de investiții pentru investițiile în apărare din Ucraina.

În plus, Berlinul intenționează să utilizeze datele de pe câmpul de luptă ucrainean și - în cele din urmă - să implementeze "măsuri cuprinzătoare pentru prevenirea corupției" în domeniul cooperării în domeniul apărării.

Momentan, planul a fost "împărtășit" cu Ucraina, potrivit unor surse guvernamentale citate de FAZ, dar "nu negociat punct cu punct".

Ucraina produce în cantități industriale dronele de luptă dezvoltate pe plan intern, în Germania, la comanda Ministerului Apărării din Kiev, a producătorului ucrainean de drone Frontline Robotics și a companiei germane de apărare Quantum Systems.

Matthias Lehna, șeful joint venture-ului Quantum Frontline Industries, a vorbit despre realizarea a zeci de mii de drone pe an, cu o valoare totală de sute de milioane de euro.



Cooperarea are loc în cadrul inițiativei guvernului ucrainean "Construim împreună cu Ucraina".

Kievul folosește această inițiativă pentru a atrage producția companiilor occidentale de apărare în țară. În același timp, o parte din producția de arme ucraineană urmează să fie relocată în țări europene mai sigure.



