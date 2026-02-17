Liderii militari ai Germaniei și Marii Britanii avertizează împreună europenii și îi îndeamnă să se înarmeze pentru un posibil atac rusesc, relatează „La Repubblica” (Italia).

Într-un comunicat publicat de ziarele Welt și Guardian, inspectorul general al Bundeswehr, Carsten Breuer, și șeful Statului Major al Forțelor Armate Britanice, Richard Knighton au scris că Moscova își mută progresiv desfășurarea militară mai spre vest. Forțele armate ruse au fost înarmate până la punctul „în care ar putea crește riscul unui conflict cu NATO”, continuă declarația.

Zelenski: „Rusia pregătește un nou atac masiv, haideți să ne pregătim”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a instruit șefii Forțelor Aeriene, Ministerul Apărării și Ukrenergo să pregătească măsuri de protecție suplimentare, având în vedere informațiile serviciilor secrete care sugerează că Rusia pregătește un nou atac masiv. „I-am însărcinat”, a declarat Zelenski, „pe Anatoli Krivonojko, comandantul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, pe Mihailo Fedorov, și pe Vitali Zaicenko, șeful Ukrenergo, să pregătească pe parcursul zilei măsurile de protecție suplimentare necesare, ținând cont de informațiile primite privind pregătirile Rusiei pentru un atac masiv.”

Serviciile secrete ucrainene: „Recrutare rusească folosind profiluri feminine false pe aplicațiile de dating”

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat o creștere a cazurilor în care agenții ruși contactează cetățeni ucraineni pentru a-i constrânge să întreprindă activități ilegale, inclusiv incendiere, sabotaj și pregătiri pentru atentate teroriste. Printre tehnicile utilizate se numără trimiterea de notificări false privind presupuse proceduri penale; persoana este ulterior contactată și i în schimbul îndeplinirii anumitor sarcini, i se oferă ajutor pentru „închiderea” cazului.

O altă metodă din ce în ce mai răspândită implică crearea de profiluri feminine false pe platformele de dating online. Odată ce sunt obținute date personale, informații de contact, fotografii sau informații despre locație, victima este contactată de o persoană care se prezintă drept oficial al autorităților ucrainene – adesea chiar din cadrul SBU – și este acuzată că ar comunica cu servicii ostile.

Pentru a „evita răspunderea penală”, persoanei i se oferă apoi posibilitatea de a coopera, ceea ce duce în cele din urmă la recrutarea acestora de către serviciile secrete ruse. Potrivit agenției, persoanele șantajate sunt presate apoi să achiziționeze componente chimice, să saboteze infrastructuri, sau să incendieze vehicule militare; în unele cazuri, pentru a spori presiunea psihologică sunt trimise chiar false citații oficiale.

Kievul îndeamnă publicul să nu împărtășească online informații personale cu străini și să raporteze imediat autorităților orice contacte suspecte.

Sursa: Rador Radio România