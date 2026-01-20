Șeful Forțelor Aliate din Europa, întrebat la Sibiu dacă NATO este în pericol din cauza declarațiilor lui Trump despre Groenlanda: Această problemă este politică. Noi ne concentrăm să apărăm Alianța împotriva oricărei amenințări.

Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), generalul american Alexus G. Grynkewich, a declarat marți, la Sibiu, întrebat dacă NATO este în pericol din cauza declarațiilor președintelui Trump despre Groenlanda și dacă SUA ar putea părăsi Alianța, că problema Groenlandei „este una politică”, iar militarii se concentrează pe „apărarea Alianței împotriva oricărei amenințări”, așa cum au făcut-o dintotdeauna, relatează News.ro.

„Problema Groenlandei este una politică, iar la nivel militar noi ne concentrăm pe ce ne-am concentrat dintotdeauna, de-a lungul Alianței: să descurajăm și să apărăm Alianța împotriva oricărei amenințări. Toți șefii Apărării cu care am vorbit în mod obișnuit, nu a fost nicio schimbare în îndeplinirea misiunii noastre”, a afirmat generalul Grynkewich.

Generalul american s-a întâlnit luni la București cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, apărarea Flancului Estic al NATO fiind una dintre temele abordate în cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni și Palatul Victoria.







