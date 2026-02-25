Tot mai multe state UE critică guvernul ungar pentru blocarea împrumutului destinat Ucrainei, deja aprobat la nivel politic, precum și adoptarea noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, relatează „Népszava” (Ungaria).

La reuniunea de luni a Consiliului Afaceri Externe al UE, miniștrii de externe ai statelor membre au semnalat pe rând că nu sunt de acord cu poziția Ungariei, conform căreia Guvernul lui Viktor Orbán blochează împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, care a fost aprobat anterior la nivel politic, precum și adoptarea noului pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Conform motivației oficiale ungare, Ungaria și-a folosit dreptul de veto, deoarece ucrainenii nu transportă petrol prin conducta avariată Prietenia către Ungaria și Slovacia. Ziarul „Népszava” a aflat din mai multe surse că a avut loc o dispută aprinsă cu ușile închise la reuniunea de luni pe această temă. Miniștrii polonezi, germani și ai țărilor baltice și-au exprimat și public criticile.

La conferința de presă susținută după reuniune, purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, Paula Pinho, a răspuns la o întrebare adresată de ziarul „Népszava”, spunând: „Ne așteptăm ca toți liderii să își respecte angajamentele”. Potrivit purtătorului de cuvânt, în decembrie, Ungaria a pus o singură condiție pentru împrumut, și anume să nu fie obligată să acorde bani Ucrainei. Aceasta a fost îndeplinită, dar dacă își menține acum dreptul de veto, va încălca cooperarea loială dintre statele membre, a spus Paula Pinho.

„Cunoscând istoria Ungariei, este greu de crezut că cetățenii ungari nu vor să ajute și această atitudine i-ar oferi Guvernului puncte bonus la alegeri, dar, bineînțeles, nu cunosc climatul politic ungar”, a declarat, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, răspunzând la întrebarea adresată de Euronews, tot după reuniunea Consiliului Afaceri Externe.

După cum a aflat ziarul „Népszava”, luni a avut loc un schimb de scrisori, pe un ton la fel de ascuțit, între António Costa și Viktor Orbán. Potrivit scrisorii obținute de „Népszava”, premierul ungar i-a scris președintelui Consiliului European că întreruperea transporturilor de petrol de către Ucraina a fost „un act ostil nejustificat care subminează securitatea energetică a Ungariei”. Potrivit lui Orbán,din acest motiv Guvernul ungar a fost „forțat să își reconsidere poziția”. António Costa a scris în răspunsul său: „Când liderii ajung la un consens, decizia lor este obligatorie. Orice încălcare a acestui angajament constituie o încălcare a principiului cooperării de bună-credință. Niciun stat membru nu poate submina legitimitatea deciziilor luate în mod colectiv de Consiliul European”.

În scrisoare, văzută și de „Népszava”, președintele Consiliului European a făcut referire la decizia din decembrie pe care Guvernul ungar pare să o anuleze acum.

În decembrie, statele membre au stabilit că vor sprijini bugetul și cheltuielile militare ale Ucrainei cu un împrumut pe doi ani în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Cealaltă opțiune ar fi fost contractarea de împrumuturi pe seama activelor statului rus înghețate, dar acest lucru nu s-a întâmplat deoarece Ungaria, împreună cu Slovacia și Republica Cehă, au decis că, deși nu vor participa la împrumutul UE, nici nu îl vor bloca. După care Guvernul ungar a anunțat că blochează decizia în baza căreia UE ar putea contracta împrumutul necesar de pe piețe. Ucraina ar avea nevoie de bani cel târziu până în aprilie. Pa lângă aceasta, UE a dorit să adopte noul pachet de sancțiuni, deja al douăzecilea, împotriva Rusiei, până marți. Aceste sancțiuni includeau interzicerea oricărui contract cu petrolierele rusești, inclusiv interzicerea asigurării sau a reparațiilor. Acum, Ungaria a blocat și această măsură.

Potrivit Guvernului ungar, Ucraina menține închisă conducta Prietenia din motive politice. Infrastructura conductei a fost avariată la sfârșitul lunii ianuarie, în urma unui atac cu drone rusești. În schimb, potrivit ministrului de externe Péter Szijjártó, sistemul a fost restabilit de atunci și nu există obstacole tehnice în calea transportului de materii prime. Potrivit lui Szijjártó, statul ucrainean „urăște Ungaria” și nu permite comerțul din cauza imixtiunii sale în campania electorală.

Situația exactă cu conducta este de fapt neclară. Potrivit părților ungară, slovacă și rusă, petrolul ar putea sosi deja. Guvernul ucrainean a declarat luni că restabilirea funcționării conductei este încă în desfășurare. Comisia Europeană a subliniat că Ucraina a promis că o va restabili. Ucrainenii au spus că vor face tot posibilul pentru a îmbunătăți securitatea energetică, iar miercuri vor discuta cu organismele ungare și slovace la o reuniune la nivel de experți, la care va participa și Croația, deoarece completarea cantității necesare poate ajunge în cele două țări prin conducta croată.

Sursa: Rador Radio România