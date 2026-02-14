Guvernul României anunță cumpărarea, în perioada imediat următoare, de către Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, a operatorului Portului Giurgiulești din Republica Moldova.

Guvernul salută sâmbătă tranzacția în curs de finalizare de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru cumpărarea operatorului Portului Internațional Giurgiulești, firma ICS Danube Logistics, de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

BERD a semnat, la 31 decembrie 2025, Acordul de Cumpărare de Acțiuni pentru vânzarea a 100% din acțiunile sale deținute de ICS Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

Tranzacția a fost aprobată de acționarii Portului Constanța la 12 februarie 2026.

Prin această cumpărare, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, își asumă angajamente ferme privind dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești și consolidarea poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării. Se au în vedere investiții importante, pe termen lung, pentru creșterea capacității portului, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii, precum pentru consolidarea importanței sale strategice în zonă.

Investiția va contribui, de asemenea, la dezvoltarea capacităților maritime și la consolidarea rolului Portului Constanța în regiunea Mării Negre, mai ales în actualul context geopolitic, cu obiectivul de a fi transformat într-un hub regional care să asigure interconectarea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate.

Totodată, această tranzacție oferă pârghii suplimentare operatorilor din România și Republica Moldova pentru sprijinirea procesului de reconstrucție viitoare a Ucrainei.

Tranzacția contribuie la consolidarea Parteneriatul strategic dintre România și Republica Moldova, stimulând relațiile economice și comerciale dintre cele două state. În calitate de principal port al Republicii Moldova, Portul Internațional Giurgiulești gestionează peste 70% din importurile și exporturile realizate pe cale navigabilă, asigurând lanțurile de aprovizionare ale Republicii Moldova pentru multiple tipuri de mărfuri.

Portul Internațional Giurgiulești, situat la gurile Dunării, la doar câțiva kilometri de granița cu România și în apropierea graniței cu Ucraina, poate primi atât nave fluviale, cât și maritime. Infrastructura portuară include un terminal petrolier, două terminale de cereale, un terminal pentru alte mărfuri și un parc de afaceri.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a depus, pe 24 aprilie 2025, prima ofertă în cadrul licitației organizate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), acționarul majoritar al ICS Danube Logistics.