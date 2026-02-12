În pofida opririi sprijinului din partea SUA, volumul total al ajutorului alocat Ucrainei a rămas relativ stabil în 2025, în principal datorită sprijinului considerabil extins din partea Europei, arată Institutul Kiel pentru economia mondială (IfW).

Ajutorul militar european a crescut cu 67% peste media din perioada 2022-2024, în timp ce ajutorul non-militar a crescut cu 59%. Ajutorul militar este din ce în ce mai mult suportat de un număr mic de țări, în timp ce ajutorul financiar provine acum în principal de la instituțiile UE, potrivit raportului Institutului Kiel pentru economia mondială privind ajutorul acordat Ucrainei.

Din cauza retragerii complete a ajutorului acordat de SUA, alocările totale de ajutor militar către Ucraina în 2025 au fost cu 13% sub media anuală dintre 2022 și 2024. Scăderea alocării ajutorului umanitar și financiar a fost mai mică, de aproximativ -5% față de ultimii trei ani, volumele totale rămânând peste nivelurile înregistrate în 2022 și 2023 (toate cifrele sunt ajustate la inflație).

Comisia Europeană a devenit principalul donator financiar

Cea mai mare parte a ajutorului financiar și umanitar suplimentar este furnizată acum prin intermediul instituțiilor UE și al mecanismelor acestora. Ponderea alocărilor de ajutor financiar și umanitar la nivelul UE a crescut de la aproximativ 50% în 2022 la aproape 90% în 2025 (35,1 miliarde de euro).



„Noul împrumut de 90 de miliarde de euro convenit la sfârșitul anului 2025 face parte dintr-o tendință generală. Nevoile bugetare în creștere ale Ucrainei sunt acum finanțate în mare parte prin împrumuturi și granturi la nivelul UE”, spune Christoph Trebesch, directorul Ukraine Support Tracker.

„Această dependență tot mai mare de ajutorul multilateral, la nivelul Uniunii Europene, înseamnă că sprijinul Ucrainei este distribuit mai echitabil în întreaga UE, și anume în conformitate cu ponderea PIB-ului fiecărei țări în bloc. Cu toate acestea, acest model este observabil doar pentru ajutorul financiar, în timp ce ajutorul militar necesită în continuare donații bilaterale din partea statelor membre individuale și observăm o partajare mult mai mică a sarcinilor în acest sens.”

Un număr mic de țări

Raportul arată că ajutorul militar e acordat de un număr mic de țări, în special din Europa de Vest și de Nord. Ajutorul acordat de Europa de Vest a ajuns la 62% din totalul alocărilor de ajutor militar european în 2025, după cifrele mici din 2023. Această redresare a fost determinată în principal de cele mai mari economii ale regiunii: Germania și Regatul Unit au contribuit singure cu aproximativ două treimi din ajutorul militar al Europei de Vest între 2022 și 2025. Europa de Nord este a doua regiune donatoare cheie, ponderea sa crescând de la 18% în 2022 la 36% în 2023 și rămânând la un nivel ridicat ulterior.

În schimb, Europa de Est și de Sud și-a redus constant contribuțiile între 2022 și 2025: în Europa de Est, ponderea a scăzut de la 17% în 2022 la doar 2% în 2025; în Europa de Sud a scăzut în aceeași perioadă de la 7% la 3%.





„Creșterea ajutorului militar european în 2025 arată disparități tot mai mari, câteva țări oferind tot mai mult”, adaugă Trebesch. „În 2025, Europa de Nord a furnizat aproximativ o treime din ajutorul militar al Europei, în ciuda faptului că a reprezentat doar 8% din PIB printre cei 31 de donatori europeni incluși în Ukraine Support Tracker, Europa de Vest a contribuit aproximativ în conformitate cu dimensiunea sa economică, în timp ce Europa de Sud rămâne un donator mic, în ciuda faptului că reprezintă 19% din PIB.”

Cât a oferit România

În perioada 24 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2025, România a acordat un ajutor echivalent cu 0,22% din PIB.

Ajutorul militar acordat de România este în valoare de 0,41 miliarde de euro.



Indicele de transparență a datelor: România se află la coada clasamentului în ceea ce privește transparența sumelor acordate Ucrainei.

Acest lucru e evident atunci când ne uităm la informațiile privind echipamentele militare. Doar sistemul Patriot apare în raport.