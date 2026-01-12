Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la RFI, că ar vota "Da" la un referendum pentru unirea cu Republica Moldova.

"Afirmația doamnei președinte nu face decât să confirme atitudinea pe care a avut-o în toți acești ani de când a fost președinta Republicii Moldova. E o atitudine de confirmare a ceea ce a făcut dânsă pe această funcție, ca Moldova să se dezvolte, să fie o țară sigură, europeană, iar asta înseamnă un drum spre Europa, prin România. Nu se poate altfel și de aceea cred că a fost o declarație normală", a spus Bolojan, întrebat cum vede declarația Maiei Sandu, care a afirmat că ar vota pentru reunificarea cu România, dacă s-ar organiza un referendum.

Întrebat cum ar vota el la un eventual referendum, Bolojan a răspuns că ar vota "Da".