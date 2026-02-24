Într-un scurt mesaj transmis marți, la patru ani de la începerea războiului în Ucraina, premierul Ilie Bolojan a declarat că rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe.

"Astăzi, când se împlinesc patru ani de la declanșarea de către Rusia a războiului său brutal și neprovocat și a invaziei la scară largă a Ucrainei, Guvernul României își exprimă sprijinul și solidaritatea față de poporul ucrainean în lupta sa pentru libertate, suveranitate și pace", este mesajul postat pe Facebook de premier.

Ilie Bolojan a mai adăigat că "rezistența Ucrainei este esențială pentru securitatea întregii Europe".