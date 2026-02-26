Spionii ruși ar fi transformat proprietăți împrăștiate în toată Europa de Vest într-o rețea de „cai troieni” meniți să sprijine, la momentul potrivit, o campanie coordonată de destabilizare, notează „L'Express” (Franța).

Această dezvăluire este suficientă pentru a-i face pe mulți europeni să pălească. Eram deja la curent cu operațiunile de spionaj efectuate de Moscova. Acum știm că Rusia plănuiește operațiuni de sabotaj în toată Europa și achiziționează proprietăți în apropierea bazelor militare în acest scop. Deși țările nordice sunt țintele principale, întreaga Europă ar putea fi afectată, potrivit ziarului britanic „The Telegraph”. Și se presupune că Rusia chiar dirijează unele dintre aceste acte rău intenționate de la Paris. Iată de ce.

Mai multe achiziții de proprietăți imobiliare făcute de ruși au stârnit suspiciunile serviciilor de informații europene. Fie că este vorba de cabane izolate, apartamente urbane, școli abandonate, depozite sau chiar insule, aceste situri au o caracteristică comună: apropierea de o bază militară sau de o infrastructură critică. Această apropiere face posibilă înființarea de posturi de ascultare sau stocarea de echipamente – se crede deja că drone și explozibili se află în unele dintre aceste situri – și, în cele din urmă, folosirea lor ca puncte de lansare pentru operațiuni de sabotaj.

Deși actele ostile atribuite Moscovei au crescut deja brusc de la începutul invaziei Ucrainei în urmă cu patru ani – atacuri incendiare la Londra și Varșovia, deraiere planificate de trenuri – mai mulți oficiali avertizează asupra unei posibile creșteri a acestor practici. Potrivit acestora, Rusia ia în considerare testarea unei strategii de „zonă gri”. Cu alte cuvinte, desfășurarea unor acțiuni suficient de grave pentru a perturba transporturile, energia sau comunicațiile în Europa, dar suficient de ambigue pentru a evita un răspuns militar direct din partea NATO.

„O campanie de sabotaj nu creează mai ușor consens decât un atac militar deschis”, explică un oficial din serviciile de informații. „Negarea, fie ea plauzibilă sau nu, face ca atribuirea să fie incertă și complică formarea unui front unit”.

Deși o insulă de acolo a fost achiziționată de o companie rusă în 2018, care a instalat infrastructură de supraveghere – forțele de securitate au descoperit nouă docuri, un heliport, sisteme de supraveghere, clădiri asemănătoare cazărmilor și echipamente sofisticate de comunicații – Finlanda a impus deja restricții asupra achizițiilor efectuate de cetățenii ruși. Statele baltice i-au urmat rapid exemplul.

Însă Finlanda este departe de a fi un caz izolat. În Norvegia, cabanele legate de personalități apropiate Kremlinului au vedere la baze militare strategice din Arctica.

De asemenea, proprietăți asociate Bisericii Ortodoxe Ruse au fost achiziționate în apropierea instalațiilor navale și radar din Norvegia și Suedia, ceea ce ridică îngrijorări de securitate. În Suedia, o biserică construită în apropierea unui aeroport strategic a fost considerată de serviciile de informații o potențială platformă de spionaj.

Mai la sud, au fost raportate achiziții legate de Rusia în apropierea bazelor navale din Sicilia, Creta și Grecia continentală, precum și în apropierea unor situri sensibile din Londra, Paris și Geneva. Într-o asemenea măsură încât șeful MI6 – echivalentul britanic al DGSE – a avertizat că Marea Britanie operează acum „între pace și război”. Au fost lansate anchete privind achiziții suspecte în apropierea sediului MI6 din Londra și a ambasadei americane.

Însă nu au fost luate încă măsuri la nivel european. Experții denunță lacunele juridice persistente și lipsa de coordonare între serviciile de informații. „Atâta vreme cât contraspionajul rămâne strict național, acesta va avea dificultăți în a răspunde unei amenințări care traversează toate granițele europene”, a rezumat un oficial britanic din domeniul securității în „The Telegraph”.

Pentru a evita detectarea, Rusia ar favoriza acum o abordare mai difuză: achiziții modeste, dar numeroase, pentru a construi o rețea clandestină în întreaga Europă, gata să fie activată în cazul unei crize majore.

Experții mai subliniază că și China urmează o strategie similară, încercând să se poziționeze în apropierea centrelor de date. Dar, spre deosebire de China, Rusia ar lua în considerare luarea de măsuri pe termen scurt...

Sursa: Rador Radio România