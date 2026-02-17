Jurnaliști de la „El Mundo” (Spania) au vizitat un loc unde dronele sunt modificate și dezvoltate pentru testare pe frontul de luptă din apropiere, vizită concretizată într-un reportaj semnat de Alberto Rojas.

Mai mulți ingineri, un arhitect, profesori universitari... Trebuie să călătorești cu mașina pe drumurile înghețate din Harkiv ca să găsești acest loc. Din exterior, este doar o altă casă, aparent abandonată din cauza apropierii de linia frontului, ca toate celelalte. Cu toate acestea, cineva care ne vede printr-o cameră ascunsă ne răspunde la ciocănit și ne deschide ușa. Coborâm două etaje de scări până la un subsol adânc unde putem auzi un generator. Este o lumină în spate și se aude sunetul unor conversații. Cele mai bune minți din Ucraina lucrează aici.

Ne aflăm în inima unității speciale Typhoon (Taifun) a Gărzii Naționale Ucrainene, specializată în sisteme fără pilot. Acest complex găzduiește una dintre cele mai secrete locații de pe frontul de nord al Ucrainei: laboratorul războiului viitorului. Este o echipă de personal tehnic și militar înalt calificat, a cărui sarcină este să împingă tehnologia la limită. Obiectivul este simplu: să robotizeze câmpul de luptă, astfel încât tot mai puțini dintre soldații ucraineni să moară, dar să moară mai mulți dintre inamici. Suntem întâmpinați de Dmitro, sau Dima, cum îl numește toată lumea, un fost fotbalist care conduce acum acest grup divers.

Spre deosebire de alte brigăzi, Typhoon nu are infanterie, artilerie sau tancuri. A fost creată în 2024 exclusiv ca o unitate de drone, în fruntea tranziției de la oameni la mașini din ce în ce mai autonome și letale. Nimeni nu își amintește cine a adus unității o șuncă iberică, cu suportul și cuțitul pentru șuncă, dar sosirea unui reporter spaniol pare să le alinieze stelele, oferindu-le în sfârșit șansa de a o încerca.

Această viziune a prins contur în mintea lui Mihail Kmitiuk, cu numele de cod Michael, comandantul unității, care adaugă că obiectivul Taifun „nu este doar acela de a antrena soldați în operarea unei game largi de drone”, ci și „de a atrage diverse profiluri, cum ar fi ingineri și jucători de jocuri video, pentru a se alătura acestei noi forțe”. De fapt, mai mulți veterani din alte unități s-au alăturat Taifun pentru a duce războiul cu drone la nivelul următor.

Deja chiar antrenează echipaje feminine la Kiev, care vor fi în curând pe linia frontului.

NATO a aflat despre revoluția care se desfășura în subsoluri precum acesta în timpul exercițiului Hedgehog 2025 din Estonia. A fost un „joc de război” în care două batalioane ale Alianței cu soldați de la 12 parteneri (inclusiv 17 vehicule blindate) au fost eliminate în 24 de ore de către 10 echipe de piloți de drone ucraineni. Aliații nu au putut detecta dronele, dar aveau toate informațiile în timp real, datorită dronelor spion. Potrivit „The Wall Street Journal”, piloții ucraineni au declarat că, în Estonia, concentrația de drone era mult mai mică decât cea pe care ei înșiși o creează în războiul din Ucraina. „Realitatea ar fi fost mult mai rea pentru Alianță”, a declarat unul dintre comandanții NATO. Un altul a declarat la sfârșitul exercițiului: „Suntem terminați”.

Dar să ne întoarcem la subsol. Dacă privim în stânga, vedem o grămadă de sute de drone gata de utilizare imediată pe linia frontului și altele care încă trebuie modificate și reglate fin. La prima vedere, există drone FPV sau „First Person View” dar și drone de observare Mavic și chiar bombardiere grele Vampire, cu șase elice mari și concepute pentru uz nocturn.

Mai mulți ingineri încearcă să investigheze mecanismele interne ale acestor dispozitive, care devin din ce în ce mai puțin dependente de piese achiziționate din străinătate, pentru a le face mai eficiente. Aceasta este una dintre cele mai mari realizări ale unității: transformarea dronelor sale în dispozitive din ce în ce mai impermeabile la contramăsurile rusești de război electronic. Acestea își propun să intercepteze aeronavele inamice prin bruierea frecvențelor acestora și chiar controlându-le mișcările, împiedicându-i în același timp pe ruși să facă același lucru cu ale lor. De asemenea, avem în față câteva exemple de drone cu fibră optică – cele controlate prin cablu în loc de radio, ceea ce le face imune la războiul electronic.

Aceste dispozitive, dezvoltate inițial de ruși, sunt responsabile pentru distrugerea sprijinului logistic de ambele părți ale câmpului de luptă. Niciun vehicul cu două sau patru roți, nici măcar cele pe șenile, nu este ferit de amenințarea lor. Ucraina a copiat invenția inamicului în câteva săptămâni, iar acum avem mai multe exemple de drone cu o rază de acțiune de 20 de kilometri (capacitatea bobinei lor de film), deși deja fabrică versiuni cu raze de acțiune de 50 și 60 de kilometri. Doi ingineri pun ultimele retușuri la software pentru a le pregăti de desfășurare.

Apoi, un vehicul trece în viteză prin pozițiile din așa-numita zonă de ucidere sau zonă de anihilare, lăsând drone pentru operatori, sute în fiecare zi, la fel ca șoferul de camion care lasă obuze de artilerie pentru a alimenta obuzierele sau gloanțele pentru infanterie.

În spatele sălii se află Max, un arhitect care lucrează cu o imprimantă 3D ce funcționează non-stop. Inginerii săi au descoperit că, prin modificarea poziției antenei dronelor comerciale, dispozitivul poate ajunge și mai departe, permițându-le operatorilor să opereze mai departe de zonele de lansare periculoase. Acest lucru se realizează prin adăugarea unei piese care nu există încă, pe care Max a proiectat-o ​​și a imprimat-o 3D. Ne arată o pungă cu aceste piese, gata de adăugat la dronele care sosesc aici: „Nu imprimăm drone aici, dar imprimăm multe dintre piesele lor, pe care le inventăm noi. Creăm dispozitive cu o vedere mai bună, o autonomie mai mare, o viteză mai mare și o letalitate mai mare decât cele pe care le poți cumpăra”.

Toate inovațiile sunt testate imediat pe cel mai periculos și mai solicitant câmp de luptă al secolului XXI, iar nicio altă companie europeană de armament nu are acest avantaj. Ca să vedem cu ochii noștri, ne-am îndreptat spre linia frontului într-unul dintre vehiculele lor.

Drumurile, acoperite cu plase anti-drone, sugerează deja pericolele care trec în spatele lor.

Asfaltul, neted și zdrobit de trecerea vehiculelor blindate, produce o vibrație sonoră distinctă, caracteristică rutelor care duc la război. În cele din urmă, în mijlocul pustietății, printre un șir de copaci dezgoliți de frig, intrăm într-o poziție ascunsă. Înăuntru, mai multe coridoare întunecate duc la un buncăr de beton unde patru soldați monitorizează atent mai multe ecrane. Pe cel mai mare, ochiul unei drone ceramice cu o rază de zoom de cinci kilometri observă fiecare mișcare a inamicului. Misiunea sa este să se întoarcă într-un punct specific unde inginerii ruși au săpat o groapă pentru a instala un tun de mare calibru.

Așa că pilotează drona de fabricație ucraineană și confirmă că tunul a fost într-adevăr instalat. Putem chiar vedea mai mulți soldați ruși încercând să acopere obuzierul cu lemn și alte materiale naturale. Prea târziu. „Îl vom distruge în această după-amiază sau mâine”, spune comandantul poziției, urmărind mașinile care vin și pleacă, rutele logistice și urmele de anvelope din zăpadă. „Orice ne spune unde se ascunde inamicul. Datorită acestei drone, putem vedea toate mișcările lor”.

La scurt timp după aceea, drona, care a costat în jur de 60.000 de euro, se întoarce și aterizează cu parașuta. Dar, în timp ce soldații ies afară să o recupereze, detectorul de drone se declanșează. O dronă FPV inamică patrulează zona, în căutare de victime. Ni se spune să rămânem în adăpost până când dronele, precum canarii într-o mină de cărbune, încetează să mai țipe și dispar. Drona zboară într-o altă locație în căutarea prăzii și poate fi recuperată. „Am pierdut deja una din trei și nu vrem să pierdem încă una”, spune comandantul.

După aceasta, nu-mi mai rămânea decât să le tai șunca...

Sursa: Rador Radio România