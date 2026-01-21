În ceea ce privește condițiile de existență, sondajul institutului Republikon prezintă o imagine sumbră a stării de spirit socială, trei sferturi dintre cei chestionați afirmând că viața s-a deteriorat față de ​​2022, notează Népszava (Ungaria).

Pe această temă, opinia membrilor Partidului Tisza este cea mai deprimantă, dar și cei nehotărâți văd situația într-un mod negativ.

Trei sferturi dintre unguri consideră că trăiesc mai rău decât acum patru ani, și chiar și 38% dintre alegătorii FiDeSz tind să fie de acord că nivelul lor de existență s-a deteriorat în ultimii patru ani, conform celui mai recent sondaj de opinie publică realizat de Institutul Republikon și remis ziarului „Népszava”.

„Trăim mai rău decât acum patru ani!”, acesta a fost sloganul campaniei electorale FiDeSz, în 2006, sau cel puțin asta a proclamat cea mai memorabilă campanie de afișe a lor. Sloganul a criticat performanța guvernelor Medgyessy și Gyurcsány din 2002. FiDeSz s-a referit în primul rând la rata șomajului și la creșteri de prețuri, situația economică precară și criza mijloacelor de trai, în timp ce în aceeași campanie, Partidul Socialist Ungar (MSZP), în calitate de partid de guvernământ, s-a lăudat cu introducerea celei de a 13-a pensie lunară, mult criticată la început de grupul parlamentar al FiDeSz, potrivit Institutul Republikon.

În cele din urmă, campania „trăim mai rău” nu a fost suficientă pentru a câștiga alegerile din 2006, deoarece majoritatea alegătorilor au votat pentru partidele aflate la guvernare la acea vreme și pentru Ferenc Gyurcsány. În schimb, înainte de alegerile din 2026, condițiile de existență revin ca un subiect major, astfel că Institutul Republikon a realizat un nou sondaj pentru a investiga dacă oamenii cred că viața s-a deteriorat într-adevăr față de acum patru ani.

Cercetarea a fost realizată telefonic pe un eșantion de 1.000 de persoane, în perioada 10-15 decembrie. Potrivit a trei sferturi dintre respondenți, oamenii trăiesc mai rău decât acum patru ani. Doar 8% din populația totală respinge ferm ideea că viața s-a înrăutățit și, per total, doar un sfert dintre respondenți sunt înclinați să aibă o opinie pozitivă, ceea ce înseamnă că starea de spirit socială este sumbră când vine vorba de existență. Repartizarea pe tabere de vot este deosebit de interesantă.

Chiar și opiniile alegătorilor partidelor aflate la guvernare sunt împărțite pe această temă, întrucât 38% dintre alegătorii FiDeSz-KDNP (Partidul Popular Creștin Democrat) consideră că viața s-a deteriorat mult față de acum patru ani.

Opinia alegătorilor Partidului Tisza este cea mai devastatoare: 93% dintre ei consideră că trăiesc mai rău decât acum patru ani, în timp ce 82% din tabăra opoziției „Dincolo de Tisza” au o opinie negativă despre condițiile de viață. Indecișii văd în mod clar situația negativ, patru cincimi, 80%, cred că viața s-a înrăutățit mult față de anul ​​2022. Aceasta înseamnă, de asemenea, că, pe o temă cheie precum viața, cu trei luni înainte de alegeri, respondenții indeciși împărtășesc în mod clar poziția opoziției.

Acum, la începutul anului 2026, observăm că alegătorii – inclusiv o parte semnificativă a alegătorilor FiDeSz – simt că viața s-a înrăutățit; întrebarea este dacă ei cred că o schimbare de guvern ar îmbunătăți situația sau dacă consideră mesajul consacrat al guvernului din 2022 mai credibil, conform căruia alegerea unui contracandidat al opoziției prezintă un risc de război care pune viața în pericol, de care doar Viktor Orbán îi poate proteja pe unguri, a scris Insitututl Republikon, în comentariul său privind rezultatele cercetării.

Sursa: Rador Radio România