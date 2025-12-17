Noua Strategie națională de apărare a țării pentru perioada 2025-2030 are drept concept-cheie "independența solidară", născut din analiza lucidă a actualității și dintr-o viziune pe termen mediu cu privire la România.

"Independența solidară" este rezultatul câtorva procese obiective:

- creșterea puternică a economiei naționale, inclusiv a capacității ei de a se proiecta investițional în afara frontierelor

- acumularea de către aparatul diplomatic, precum și de către instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională a unei experiențe semnificative, inclusiv în teatre de conflict

- sporirea calitativă a așteptărilor și a exigențelor românilor, care cer din ce mai sonor instituțiilor publice și macrosistemelor critice performanțe compatibile cu un stat modern și dezvoltat.

În pofida ezitărilor și sincopelor, România se găsește astăzi în pragul maturității naționale și statale depline, pregătită potențial să își soluționeze vulnerabilitățile și să utilizeze optim oportunitățile naturale și istorice de care dispune.

România vrea după poland, aceasă ambiție fiind posibilă și pentru că a beneficiat și beneficiază de avantajele apartenenței la NATO și UE.

Această apartenență a creat condițiile pentru trecerea la acest nou concept strategic pentru România - independența solidară.

"Prin manifestarea loială a solidarității cu aliații și partenerii săi, România și-a consolidat statutul și poziția în cadrul NATO și UE. În sens simetric, urmărindu-și consecvent propriile interese și contribuind cu expertiza sa unică la politicile aliate și europene, România a știut să dea o valoare deplină solidarității sale cu aliații și partenerii. Se poate, prin urmare, afirma că cele două jumătăți ale conceptului de independență solidară se vor consolida reciproc, ilustrând că adevărata independență nu se poate priva de loialitate și că valoarea celei din urmă este fortificată de cea dintâi", se arată în strategia prezentată recent.

Cu prilejul prezentării Strategiei pentru 2025-2030 în plenul Parlamentului de la București, președintele Nicușor Dan a explicat acest concept de "independență solidară":

"Independență în sensul că acțiunile administrației statului trebuie să fie pe măsura modului în care oamenii de aici văd lumea, și asta tradus în plan internațional în afirmarea acestei identități, și afirmarea interesului care corespunde aceste identități, și, pe de altă parte, evident, solidaritate, respectul nostru față de toți partenerii și față de toate angajamentele pe care ni le-am luat în această lume tot mai complexă".

Conceptul a generat reacții mixe.

Remus Ștefureac, directorul Inscop, speră că ideea de "independență solidară" să se traducă și pentru elite, dar mai ales pentru populație, într-un "nouă narațiune națională în care accentul să cadă pe nevoia de întărire profundă a apărării" României, în primul rând cu mijloacele ei proprii.

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki (APADOR-CH) consideră termenul că este "prea abstract" și "nu se știe ce s-a dorit să se înțeleagă" prin el.

Cel mai probabil, planurile de implementare a Strategiei vor aduce clarificări privind acest concept.

Flancul Estic și Marea Neagră

Dincolo de controverse, Strategia națională de apărare a țării semnalează o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României.

După consolidarea rolului de membru al NATO și al UE și după aderarea proximă la OCDE, România trebuie să își propună extinderea influenței sale în regiunea de interes imediat și proiectarea "mai fermă" a intereselor românești pe plan internațional.

România are argumente să se proiecteze pe termen mediu drept principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia, acționând ca "un furnizor de securitate predictibil" și un pilon de stabilitate pentru Regiunea Mării Negre și a Balcanilor de Vest, se arată în document.

Subliniind că postura militară a Federației Ruse, agresiunea sa împotriva Ucrainei și, cu precădere după 2014, militarizarea semnificativă a Peninsulei Crimeea pun în pericol securitatea regiunii Mării Negre, documentul strategic vorbește de necesitatea transformării regiunii Mării Negre într-o zonă de "stabilitate, conectivitate și prosperitate", în care problematica de securitate să fie gestionată prin dialog și cooperare.

În ceea ce privește Flancul Estic, două dintre obiective sunt consolidarea profilului de țară al României pe Flancul Estic și întărirea posturii de descurajare și apărare a NATO în regiunea Mării Negre, prin efort național și prin întărirea prezenței militare aliate pe Flancul Estic.

Rămâne de văzut cum va evolua relația cu SUA, documentul ignorând practic ultimele declarații ale Administrației de la Washington și noua Strategie de securitate a lui Trump, care semnalează o modificare a relațiilor Statelor Unite cu Europa.

Strategia României vorbește în continuare de faptul că Bucureștiul rămâne "același promotor decis" al Parteneriatului Strategic cu SUA și al unei relații transatlantice "din ce în ce mai strânse, mai profunde și mai diversificate".